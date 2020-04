Federica Panicucci si sfoga sui social contro chi non rispetta le regole ed esce di casa nonostante i divieti per il Coronavirus.

L’importanza di rimanere a casa, durante questo periodo di quarantena e lockdown per colpa del Coronavirus dovrebbe essere chiara a tutti. Invece, come sottolineano diverse trasmissioni di informazioni, ma anche i Sindaci di svariati paesi tramite i profili social, sembra che non tutti l’abbiano capito. C’è chi esce più di una volta al giorno per andare a fare la spesa con la scusa di fare due passi. Chi cerca di fuggire da zone come la Lombardia e il Piemonte per raggiungere le case al mare in Liguria, in barba ai decreti e alle norme di sicurezza… insomma. Sembra che se per la maggior parte degli italiani sia chiaro come combattere il virus, ci sia un minima parte di persone che non ha ben chiaro come ci si deve comportare. Così, Federica Panicucci, in un post su Instagram piuttosto adirato, ha detto la sua.

Federica Panicucci, lo sfogo contro i trasgressori su Instagram

La Panicucci ha postato infatti una foto in cui si vedono due neonati in Thailandia appena nati completamente fasciati e con indosso una sorta di mascherina protettiva che li ripara dal famigerato droplet e, si spera, dal contagio da Coronavirus. Una protezione precisa e accurata che va a scontrarsi contro chi, in Italia, esce di casa ignorando i divieti. Federica Panicucci così ha scritto su Instagram: “In questa foto siamo in Thailandia e i neonati vengono protetti così dal possibile contagio di #coronavirus .

Noi qui non l’abbiamo ancora capito che ci proteggiamo solo stando chiusi in casa!”. Il post prosegue con una sempre più innervosita, e la capiamo, Panicucci. La conduttrice di Mattino 5 infatti dichiara che chi esce senza motivo va a gettare alle ortiche i sacrifici fatti da tutti coloro che restano chiusi in casa da settimane: “Quelli che escono fregandosene dei divieti, non solo mettono a rischio tutti noi ma vanificano i sacrifici di coloro che con grande sforzo da settimane restano a casa! Non capiscono che così facendo allungano anche i tempi di ritorno alla normalità?”.

“Il vaccino contro la stupidità non esisterà mai”

Un appello quindi quello di Federica che però si chiude con uno sfogo che raccoglie in qualche modo il pensiero di tante persone adirate da questa situazione di mancato rispetto delle regole: “Stiamo tutti pregando che trovino un vaccino contro il #covid ma purtroppo un vaccino contro la stupidità non esisterà mai”. Chiosa così la conduttrice che lascia poco spazio all’interpretazione, ma ottiene un boom di consensi dal popolo del web.