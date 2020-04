Paola Di Benedetto, quanto costa l’abito verde indossato dalla vincitrice alla finale del GF Vip; tutti i dettagli.

Si è conclusa mercoledì 8 aprile la quarta edizione del Grande Fratello Vip. Un’edizione ricca di emozioni e colpi di scena. Il più grande, arrivato in finale: a trionfare nel reality è stata Paola Di Benedetto, la meravigliosa ex Madre Natura di Ciao Darwin. La semplicità e genuinità di Paola hanno conquistato gran parte del pubblico, che preferito proprio lei al resto dei finalisti, alcuni partiti da super favoriti, come Paolo e Patrick. Per loro non c’è stato nulla da fare: è stata Paola la regina della serata, in cui ha indossato un abito che ha letteralmente incantato il pubblico. Sin dai primi minuti della finale, è partita una pioggia di complimenti per il look di Paola, soprattutto su Twitter. L’abito lungo, color verde accesso, caratterizzato spacchi vertiginosi, ha conquistato davvero tutti. Indossato da una bellezza come Paola, poi, era davvero perfetto. Ma siete curiosi di sapere quanto costa il vestito scelto dalla vincitrice per la serata finale del GF Vip? Ve lo sveliamo subito.

Paola Di Benedetto, ecco quanto costa l’abito verde indossato alla finale del GF Vip: è di Elisabetta Franchi

L’abito indossato da Paola Di Benedetto per la finale del Grande Fratello Vip è a dir poco meraviglioso. Un abito lungo, plissettato, color verde. A colpire tutti la scollatura a barca notevole, ma non solo: i due maxi spacchi laterale lasciavano in mostra le bellissime gambe di Paola, soprattutto quando la concorrente era seduta, nel corso della puntata. Un bel vedere, senza ombra di dubbio. La bellezza della Di Benedetto è innegabile e, soprattutto, mai volgare. In tante, dopo la finale, hanno cercato informazioni sul meraviglioso abito indossato da Paola. Curiosi di saperne di più? Ebbene, si tratta di un abito firmato da Elisabetta Franchi, caratterizzato da gonna lunga plissettata con ampi spacchi e scollo che corona il top a bustier. Quanto costa il capo? Il prezzo dell’abito è di 567 euro. A confermare che si tratta di un abito di Elisabetta Franchi, è stata proprio la stilista sul suo profilo Instagram. In uno scatto postato, la Franchi indossa proprio l’abito verde scelto da Paola, e le fan non hanno potuto non notarlo:

Una serata da favola per Paola Di Benedetto, con un abito da favola. La concorrente è entrata davvero nel cuore dei fan, che, terminato il GF Vip, continueranno a seguirla attraverso il suo profilo social. E voi, cosa aspettate a seguire la vincitrice su Instagram?