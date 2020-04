A pochi giorni dalla sua vittoria al Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto è stata la destinataria di un commento davvero inaspettato per il suo trionfo.

Paola Di Benedetto è stata la vincitrice di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip. Dopo il trionfo, per ben due edizioni consecutive, di figure maschili, l’ex Madre Natura di Ciao Darwin ha ‘riportato in auge’ la categoria femminile all’interno della casa più spiata d’Italia. Anche perché, ammettiamolo, la vittoria di Paola è stata più che meritata. Oltre che a farsi conoscere ed apprezzare per la sua bellezza (anche se, di questo, ne avevamo già avuto conferma), la giovane Di Benedetto si è fatta amare soprattutto per il suo carattere e per la sua maturità. Non è affatto un caso se, appena proclamata la vittoria, la fidanzata di Federico Rossi ha voluto devolvere l’intero montepremi alla Protezione Civile. Eppure, a distanza di qualche giorno dalla sua vittoria, è arrivato un commento davvero inaspettato. Ecco di chi parliamo.

Paola Di Benedetto, il commento inaspettato per la sua vittoria al GF

La vittoria al Grande Fratello Vip di Paola Di Benedetto è stata accolta in modo più che positivo da tutto il pubblico italiano e, soprattutto, dalla maggior parte dei personaggi pubblici. Oltre che ad un tenero ed emozionante messaggio di Alessia Marcuzzi, al quale l’ex Madre Natura di Ciao Darwin ha immediatamente e prontamente risposto, c’è stato anche un altro commento inaspettato per questa sua vittoria. Di chi parliamo? Semplice: Gaia Gozzi. Direttamente dal suo canale social ufficiale, la giovane cantante e vincitrice di Amici 19 ha voluto dedicare delle parole alla giovane fidanzata di Federico Rossi.

‘Comunque vorrei anche congratularmi con Paola per aver vinto in questa situazione un po’ strana. Sono felice che abbia vinto lei e che abbia vinto una donna. Go Paola anche in questi momenti, un bacione’, dice Gaia Gozzi in questa Instagram Stories. Anche la giovane Di Benedetto, però, non ha perso occasione di poter fare le sue congratulazioni alla vincitrice di Amici 19 per il titolo ricevuto una settimana fa. In una diretta social con ‘Chi’, infatti, l’ex Madre natura ha fatto chiaramente intendere di essere rimasta molto contenta per il trionfo nel talent di Canale 5.

Gaia e Paola in tv: ecco dove e quando

Entrambe reduci da un programma televisivo e, soprattutto, da un titolo, Paola e Gaia saranno ospiti nella puntata odierna di Verissimo Le Storie. Insieme a Giulia De Lellis ed Andrea Damante, le due trionfatrici di Amici 19 e del GF Vip racconteranno le loro emozioni appena uscite dai rispettivi programmi.