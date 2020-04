Coronavirus, Paulo Dybala: ‘Ho avuto sintomi più lunghi di Oriana’, il racconto su Instagram

Coronavirus, in una diretta social con Alex Del Piero, Paulo Dybala ha raccontato di avere avuto sintomi più lunghi della sua fidanzata.

A qualche ora di distanza dalla notizia della positività al Coronavirus di Daniele Rugani, anche Paulo Dybala aveva annunciato di essere stato contagiato. In quarantena insieme alla sua fidanzata Oriana, il centravanti della Juventus aveva ammesso di stare bene, ma di essere ugualmente positivo al tampone. Da quel momento sono trascorse alcune settimane, eppure soltanto in una diretta social con Alex Del Piero, l’argentino ha raccontato cosa gli è successo. Come dicevamo precedentemente, sia lui che la sia fidanzata non hanno avuto sintomi gravissimi. Ricordiamo, ad esempio, che la giovane Oriana era intervenuta sul suo canale social ufficiale per raccontare dettagliatamente i suoi sintomi. Adesso, invece, lo fa Paulo. Che, all’ex capitano bianco nero, ha raccontato di avere avuto dei sintomi più lunghi rispetto a quelli della fidanzata. Ecco le sue parole.

Paulo Dybala, il racconto social sul suo contagio da Coronavirus

Tramite una diretta social con Alex Del Piero, Paulo Dybala ha parlato del suo contagio da Coronavirus. Il giocatore della Juventus, come dicevamo precedentemente, è risultato positivo al virus insieme alla sua fidanzata Oriana diverse settimane fa. E, nonostante stia aspettando l’esito del tampo, continua ad essere ancora in quarantena. Ma come saranno stati i suoi sintomi? Oriana, ad esempio, aveva raccontato di aver avvertito per diversi giorni un po’ di stanchezza e febbre che non superava mai una determinata superata. Paulo, invece? A raccontare ogni cosa è il diretto interessata. Che, tramite una diretta social sul suo Instagram ufficiale con l’ex capitano della ‘Vecchia Signora’, ha raccontato ogni minima cosa. Adesso sta bene, il giovane Dybala. Eppure, sono stati giorni davvero difficili. Paulo, infatti, ha raccontato di avere avuto sintomi molto più lunghi rispetto a quelli della sua fidanzata, ma che adesso sta decisamente meglio. La sua compagna, ad esempio, è ritornata ad allenarsi. Anche lui potrebbe farlo, ma vuole aspettare l’esito dell’ultimo tampone.

‘Io ho avuto sintomi più di lei che purtroppo mi hanno impedito di fare alcune cose’, inizia a dire Paulo Dybala spiegando, quindi, di essere stato peggio rispetto alla sua fidanzata. Tuttavia, come dichiarato dal diretto interessato, il giovane argentino è rimasto molto tranquillo in tutta questa situazione. Grazie anche al supporto dei medici. Che, appena ‘scoperto’ il contagio da Coronavirus, gli hanno consigliato di non prendere medicinali, ma di prendere alcune vitamine che lo hanno fatto sentire meglio. Insomma, è questione di ore o di giorni per averne la piena certezza, ma Paulo Dybala sta bene.