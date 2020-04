Pomeriggio 5, Barbara D’Urso si commuove in diretta: “Buona Pasqua a tutti”, la conduttrice non nasconde l’emozione durante i saluti.

Ieri, come ogni giorno, è andata in onda una nuova puntata di Pomeriggio 5. Il talk pomeridiano di Barbara D’Urso è uno dei pochi programmi ancora trasmessi, nonostante l’emergenza Coronavirus. Più volte, nel corso di questo periodo, la conduttrice ho sottolineato come, anche in pochi, loro di Pomeriggio 5 ‘avrebbero resistito’, per informare gli italiani e fare loro un po’ di compagnia, in un momento così difficile per tutti. E, al termine della puntata di ieri, la D’Urso ha salutato il suo pubblico, poiché, a causa della festività di Pasqua, non sarà in onda per due giorni. Ed è proprio nell’augurare a tutti una buona Pasqua che la conduttrice non nasconde la sua commozione. “Che mi ha preso adesso?”, esclama Barbara. Un momento davvero emozionante.

Pomeriggio 5, Barbara D’Urso si commuove in diretta durante gli auguri di Pasqua

Barbara D’Urso è davvero inarrestabile ed è molto raro per la conduttrice Mediaset non andare in onda, con una delle sue trasmissioni, per due giorni consecutivi. Accadrà questo week end, poiché nella domenica di Pasqua, non andrà in onda l’appuntamento con Live Non è la D’Urso. Una Pasqua, quella di quest’anno, decisamente diversa dalle altre. Per tutti. Anche per Barbara, che nel saluto a fine puntata, manda un pensiero a tutti coloro che passeranno le festività negli ospedali e a chi, come lei, sarà da solo: “Un saluto ai nostri amati medici, infermieri e tutti coloro che la Pasqua la passeranno lì, negli ospedali. Io la passerò a casa, sarà la prima volta dopo un anno che non ci vediamo per un giorno.” Ed è proprio a questi punto che Barbara D’Urso si commuove, durante queste parole: “Vi aspetto a Pasquetta e non vedo l’ora che arrivi lunedì perché come tutti voi passerò la Pasqua da sola pensandovi tantissimo. Il mio cuore è vostro, veramente Buona Pasqua a tutti…e ora che mi ha preso?”. La voce di Barbara si interrompe a causa della forte emozione. Un’emozione che ha coinvolto anche i telespettatori, toccati nel vedere la conduttrice commossa.

Sarà una Pasqua diversa per tutti, anche per Barbara D’Urso. Che però non vede l’ora di tornare a fare compagnia al suo pubblico, a partire da lunedì. Per la prima volta, infatti, quest’anno Pomeriggio 5 andrà in onda anche il giorno di Pasquetta.