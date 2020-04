Benedetta Rossi: le ricette per i dolci del menù di Pasqua 2020 a casa

Menù di Pasqua 2020 con Benedetta Rossi: le ricette per i dolci facili e veloci da realizzare.

“Io faccio così, e voi come fate?” e Benedetta Rossi, con il suo pollice alzato e il sorriso mostra a tutti la sua ricetta, semplice e facile, terminata. Lei, con il suo programma Fatto in Casa per Voi, tiene incollati allo schermo milioni di telespettatori anche per questa Pasqua 2020. La vediamo su Real Time, su Food Network e anche sui suoi canali social: Instagram e YouTube. Ovunque ha sempre il sorriso pronto e la voglia di cucinare, due ingredienti perfetti, soprattutto per questa Pasqua che dovremo trascorrere in casa. Per svagarsi e cercare di trascorrere al meglio la quarantena gli italiani si sono dedicati alla cucina. Così, anche per questa Pasqua in quarantena, in cui saremo soli o lontani dai nostri cari, un trucco per sentirsi meglio è quello di imbracciare il mattarello, segnarsi la fronte come Rambo con la farina però e mettersi a impastare.

Menù di Pasqua 2020 di Benedetta Rossi: le ricette per i dolci

Se siete alla ricerca di un menù di Pasqua 2020 con tante idee di ricette facili, ma gustose da realizzare, Bendetta Rossi, ha realizzato la sua compilation di idee culinarie per domenica e qualche ora fa è scesa più nel dettaglio delle ricette dei dolci per Pasqua 2020. Il suo punto di forza come sempre è il fatto che ogni sua creazione la possiamo fare tutti. Niente preparazioni elaborate e ricche di ingredienti assurdi come magari capita con le propose culinarie di chef stellati come Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli o Carlo Cracco… Benedetta usa ingredienti che abbiamo in casa tutti! Vediamo allora le ricette dolci proposte per Pasqua 2020.

I dolci di Pasqua 2020 da fare a casa: le ricette

I dolci sono sicuramente una delle cose più complicate da realizzare in cucina. Come dice il buon Iginio Massari, serve precisione e anche una buona dose di “matematica” perché non si può sgarrare con le dosi. Così molti di noi non si sono nemmeno mai avvicinati a provare a fare un dolce. Con le ricette di Pasqua 2020 di Bendetta Rossi invece ce la possiamo fare. Ecco la lista delle ricette dolci che ha realizzato e di cui ci spiega i passaggi:

Lingotto di cioccolato alle mandorle

Profitterol Uovo di Pasqua

Torta Mousse Vaniglia e Cioccolato

Ciambella Mille Ovetti

Colomba casalinga alle mandorle

Colomba Casalinga al Cioccolato

Colomba casalinga al limone

Ciambella del re

Muffin al cioccolato con sorpresa

Pastiera Napoletana

Ecco allora pronta per voi una nuova compilation di idee per il menù di Pasqua 2020, questa volta incentrandoci sui dolci. Se non avete fatto in tempo a comprare la Colomba, infatti, ci pensa Benedetta a farla in casa per voi!