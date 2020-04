A pochi giorni dalla finale del Grande Fratello Vip, Sossio Aruta si è letteralmente scagliato contro Antonio Zequila: le dure parole su Instagram.

Sembrava che il rapporto instaurato all’interno della casa del Grande Fratello Vip tra Antonio Zequila e Sossio Aruta fosse davvero speciale. Sin dal primo momento dell’ingresso dell’ex cavaliere di Uomini e Donne, tra i due era nata una bellissima amicizia. Spesso e volentieri, infatti, i due coinquilini si sono ‘sfidati’ per ottenere la fascia da capitano del gruppo. Le cose, però, sono iniziate a cambiare ad un passo dalla fine del gioco. Quando, dopo una furiosa lite tra Fernanda Lessa ed Antonella Elia, tra i due campani sono volate delle parole pesanti. Certo, si sono chiariti, è vero. Ma, come ben sapete, durante la finale, l’attore salernitano non è stato affatto carino nei confronti dell’ex calciatore. È proprio per questo motivo che, qualche ora fa, il buon Aruta si è letteralmente scagliato contro il suo ex compagno di viaggio. Tramite un post condiviso sul suo canale social ufficiale, Sossio non si è affatto trattenuto nei confronti di Zequila. Vediamo i dettagli.

Sossio contro Zequila dopo il GF Vip: cos’è successo sui social

Come raccontato in un nostro recente articolo, dopo aver espresso delle considerazioni poco piacevoli nei confronti di Sossio Aruta durante la finale del Grande Fratello Vip, Antonio Zequila gli ha chiesto pubblicamente scusa. Nel corso di una recente intervista tramite diretta social con il settimanale ‘Chi’, l’attore salernitano, infatti, aveva approfittato della situazione per fare le sue scuse al suo compagno di viaggio. Ma, evidentemente, non sono affatto bastate. Perché, qualche ora fa, tramite il suo canale social ufficiale, l’ex cavaliere di Uomini e Donne si è letteralmente scagliato contro di lui.

Da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, lo sfogo di Sossio Aruta contro Antonio Zequila è stato davvero pesante. Così come era stato anche già chiarito in diretta televisiva durante la finale del GF Vip, l’ex cavaliere ha continuato a ribadire di avere sempre ottemperato al compito di padre. E, soprattutto, di non aver mai fatto mancare l’amore e l’affetto ai suoi due figli. ‘Essere meschino senza un cuore e senza dignità’, questi gli appellativi che il buon Aruta utilizza per rivolgersi all’attore salernitano. E poi, infine, conclude: ‘Se avessi vinto, avrei donato tutto in beneficenza. E tu? Mi fai solo pena’. Come reagirà Antonio? Staremo a vedere!

Sossio è irrefranabile

Ma non è affatto finita qui. Perché, tramite alcune Instagram Stories, Sossio ha attaccato anche altre sue coinquiline definendole, addirittura, ‘due zombi che usciti dalla casa si sono risvegliati’. A chi si starà rivolgendo? Aruta non ha fatto nomi. Ma ha fatto riferimento all’abitudine di specchiarsi ed ha utilizzato l’espressione ‘Lido Mappatella’. Vi ricorda qualcosa?

