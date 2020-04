Amici All Stars, parla Maria De Filippi: quando inizia il nuovo talent di Canale 5, con protagonisti gli allievi della scorse edizioni.

Si è conclusa da poco la diciannovesima edizione di Amici di Maria De Filippi, il talent show più longevo della nostra tv. A trionfare è stata la cantante Gaia Gozzi, che con la sua voce ha conquistato tutti sin dalle prime puntate del talent. Ma forse non tutti sanno che, al termine di questa edizione, sarebbe dovuta partire una nuova versione del talent più amato della tv. E non si tratta di Amici Celebrities, in cui a scontrarsi sono stati personaggi della tv che si sono messi in gioco nel canto e nel ballo. Parliamo di Amici All Stars, il nuovo format di Maria De Filippi in cui i concorrenti sono proprio ex allievi delle precedenti edizioni di Amici, compreso il vincitore dell’ultima (in questo caso Gaia)! Da Enrico Nigiotti a Vincenzo Di Primo: tantissimi ex concorrenti di Amici erano pronti a riscendere in pista. L’emergenza Coronavirus, però, ha bloccato la partenza dello show. Che, in ogni caso, è confermato. A parlarne è stata proprio la padrona di casa Maria De Filippi, al programma Miseria e Nobiltà su RTL 102 5. Scopriamo cosa ha raccontato.

Amici All Stars, Maria De Filippi parla del nuovo talent: “Non sarà come ci saremmo aspettati”

Amici All Stars è stato momentaneamente sospeso, ma si farà. Ad annunciarlo è stata Maria De Filippi su RTL. Il nuovo format sarebbe dovuto partire su Canale 5 al termine del serale di Amici 19. Ma, a causa della terribile emergenza sanitaria scoppiata anche nel nostro Paese, le programmazioni dei nostri canali tv sono inevitabilmente cambiate. Conduttrice per un giorno nel programma radiofonico Miseria e Nobiltà, la De Filippi spiega: “Con il Coronavirus, se anche ci sarà, non sarà Amici All Stars che ci saremmo aspettati e che avremmo voluto fare.” Insomma, il programma potrebbe partire in una versione del tutto nuova, adattata purtroppo al particolare momento che stiamo vivendo. Ed è quello che accadrà anche con Uomini e Donne, che partirà nuovamente il 20 aprile, ma in una versione molto diversa da quella che ricordavamo.

Ma quindi quando potrebbe andare in onda Amici All Stars? Inizialmente, si era parlato del 2 Maggio. Ma la De Filippi ha chiarito: “Non sarà prima di metà maggio”. Non ci resta che attendere il prossimo mese per scoprire le novità di Amici All Stars.