La Casa di Carta, un famoso ed amato attore del cast si è mostrato davvero furioso sul suo canale social: le dure parole contro la sua vicina di casa.

La Casa di Carta, si sa, è una delle serie di Netflix più amate e seguite. Sin dalla prima stagione, tutti i componenti della banda capitanata da Il Professore hanno ottenuto un successo davvero incredibile. Dapprima con il colpo alla Zecca di Spagna ed, in seguito, alla Banca Spagnola, il gruppo di rapinatori hanno cavalcato la cresta dell’onda. Soprattutto questo attore a cui facciamo riferimento. E che, pochissime ore fa, si è mostrato davvero furioso sul suo canale social ufficiale. Tramite un’Instagram Stories, il giovane spagnolo in questione si è lasciato andare a delle dure parole nei confronti di una sua vicina di casa. Ecco cosa è successo nel minimo dettaglio.

La Casa di Carta, attore furioso contro la vicina di casa: lo sfogo social

Jaime Lorente, attore de La Casa di Carta che interpreta il ruolo di Denver, si è mostrato davvero furioso sul suo canale social ufficiale. Qualche ora fa, come dicevamo precedentemente, il giovane spagnolo si è lasciato andare a un duro e pesante sfogo contro la sua vicina di casa. Stando a quanto si apprende da questa Instagram Stories caricata sul suo canale, sembrerebbe che la donna in questione, in queste ultime settimane, sia stata solita scattargli delle foto per inviarle alle riviste. Insomma, una vera e propria violazioni di privacy. È proprio per questo motivo che non soltanto Jaime ha letteralmente perso le staffe su Instagram, ma anche rivelato che, per circa 20 giorni, sarà lui a fotografarla.

‘Qui (fotografando il balcone della sua vicina) vive una vicina generosa che si dedica a scattarmi foto in casa mia e ad inviarle alle riviste. Oggi io ho iniziato il mio reportage’, scrive Jaime Lorente in questa sua Instagram Stories. ‘Denunciando’, quindi, non soltanto la violazione di privacy compiuto dalla donna, ma ammettendo anche la sua reazione.

Sapete chi è la sua fidanzata?

È fidanzato oppure è single, Jaime Lorente. Beh, sul suo canale social ufficiale, non ci è dato da saperlo. Seppure sia molto attivo sui social, sembrerebbe che Denver de La Casa di Carta sia solito rispettare la sua privacy. Tuttavia, stando anche a quanto trapelato dal web, sembrerebbe che, in realtà, l’attore spagnolo sia felicemente fidanzato con Maria Pedraza. I due, infatti, hanno collaborato insieme a ben due serie televisive: Elite e La Casa di Carta. Ed è proprio qui che, molto probabilmente, si sono conosciuti ed, in seguito, innamorati.