Bianca Atzei fa una dedica a sua mamma nel giorno del suo compleanno: “Non sta passando un momento facile”, ecco le parole della cantante, triste per la lontananza dalla sua famiglia.

Bianca Atzei è un’amatissima cantante italiana. Tutti la conoscono per la sua meravigliosa voce e per i suoi grandi successi musicali, ma non solo. Bianca, infatti, ha partecipato anche all’Isola dei Famosi 2018, dove è arrivata seconda e si è fatta conoscere dal pubblico anche come persona, mostrando la sua forza e al contempo le sue fragilità. In quell’occasione la cantante ha legato moltissimo con Jonathan Kashanian. Il loro rapporto è continuato in maniera intensa anche dopo il reality, tanto che molti hanno pensato ci fosse del tenero tra i due. Da qualche tempo però, la loro amicizia sembra essere arrivata al capolinea, anche se nessuno dei due ne ha mai parlato in maniera esplicita. I fan di Bianca hanno sempre seguito con interesse la sua vita privata, in particolare quella sentimentale. La cantante ha sofferto molto per la rottura con Max Biaggi e ne ha parlato anche all’Isola, ma da circa un anno ha ritrovato il sorriso accanto alla ‘iena’ Stefano Corti. I due sono felici e innamorati e stanno trascorrendo insieme la quarantena. Bianca è lontana dalla sua famiglia e nel giorno del compleanno di sua madre Gemma, ha voluto mandarle un messaggio direttamente dal suo profilo Instagram: ecco le parole della cantante.

Bianca Atzei, il messaggio alla mamma per il suo compleanno: “Non sta passando giorni facili”, ecco le sue parole

Bianca Atzei è molto legata alla sua famiglia, in particolare alla mamma Gemma, come ha raccontato anche durante il percorso all’Isola dei Famosi. La cantante in questo periodo di quarantena dovuto all’emergenza Coronavirus, sta trascorrendo le sue giornate con il compagno Stefano Corti e dunque è lontana dai suoi cari. La distanza è difficile da affrontare per lei, che oggi non ha potuto abbracciare la sua mamma nonostante fosse il suo compleanno. La cantante, però, ha voluto fare una dedica a sua madre e ha usato i social per esprimerle tutto il suo affetto e il suo amore. Bianca ha pubblicato una foto in cui lei e mamma Gemma si abbracciano felici, accompagnandola con delle dolci parole. “La cosa più bella di questa Pasqua è il compleanno di mia mamma”, scrive, “E anche se non posso abbracciarla e non sta passando giorni facili, so che è forte e si riprenderà”.

Cosa succede alla madre di Bianca? La cantante non lo specifica, ma augura alla mamma di riprendersi presto per tornare a sorridere insieme come nella foto che ha pubblicato.