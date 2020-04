Boris Jhonson, il premier inglese è stato dimesso dall’ospedale

Il premier inglese Boris Johnson dimesso dall’ospedale: nei giorni scorsi è risultato positivo al Coronavirus e trasferito anche nel reparto di terapia intensiva

E’ degli ultimi giorni la notizia riguardante Boris Johnson, il premier britannico ricoverato in ospedale perché affetto dal Coronavirus. Una notizia che ha sconvolto tutti e che ha fatto molto discutere sui social. Adesso, finalmente, arriva un ottimo aggiornamento sul suo conto: il governo inglese fa sapere che il premier è stato dimesso dall’ospedale di Londra dov’era ricoverato. “Il primo ministro è stato dimesso dall’ospedale ma continuare la sua convalescenza a Chequers, sua residenza di campagna. Su consiglio del suo team medico, il Primo Ministro non tornerà immediatamente al lavoro”, queste le parole con cui un portavoce di Downing street ha spiegato l’accaduto. Poi ha aggiunto: “Desidera ringraziare tutti all’ospedale St. Thomas per le brillanti cura che ha ricevuto. Tutti i suoi pensieri vanno ora alle persone colpite da questa malattia”.

Risale a domenica scorsa la notizia del ricovero di Johnson, 55 anni, nell’ospedale St Thomas si Londra. Poi è arrivato il test, positivo. Sono passati appena 10 giorni e il premier è già tornato a casa. Già nei giorni scorsi si aveva qualche segnale incoraggiante: il premier era stato trasferito in reparto dalla terapia intensiva. Proprio nella giornata di Pasqua, infine, è arrivata una splendida notizia: dopo che il Premier cominciava anche a passeggiare da solo, le dimissioni.

Il premier era risultato positivo precisamente nella giornata del 27 marzo. Uscito dalla terapia intensiva, con evidenti segnali di miglioramento, Johnson ha ringraziato con un messaggio lo staff sanitario del St. Thomas Hospital di Londra: “Non posso ringraziarli, devo a loro la vita”. La fidanzata ha poi aggiunto: “Ci sono stati momenti veramente molto bui”. Un momento davvero negativo nella sua vita.