Chi è Iaia Forte: scopriamo insieme l’età, la carriera televisiva e cinematografica e la vita privata dell’attrice di ‘Vivi e lascia Vivere’

Iaia Forte è un’attrice Napoletana, divenuta famosa nel mondo dello spettacolo per la sua incredibile bravura. E’ stata protagonista di numerosissimi spettacoli teatrali, ma è un’attrice stimata e apprezzata anche nel mondo cinematografico. Molte sono infatti le candidature ricevute a premi prestigiosi, e molti sono anche quelli vinti. Di origini Napoletane, Iaia sarà prossimamente sul piccolo schermo con Elena Sofia Ricci e molti altri volti noti della televisione Italiana, in ‘Vivi e Lascia Vivere’. Ma prima andiamo a scoprire qualcosa in più sulla sua vita privata la sua carriera e le sue origini.

Chi è Iaia Forte: età, carriera e vita privata dell’attrice

Nasce Maria Rosaria Forte, sotto il segno dei pesci il 16 marzo del 1962 a Napoli, ha quindi 58 anni. Iaia si diploma al Centro Sperimentale di Cinematografia, debuttando poi in teatro con Toni Servillo in ‘Il Misantropo’, di Molière, che le fa vincere il Premio alla Critica come miglior Attrice. Premio che vincerà svariate volte, sempre in teatro, ma stavolta con Leo De Bernardis, Mario Martone, Carlo Cecchi, Federico Tiezzi ed Emma Dante. Dopo aver interpretato alcune parti di minor rilevanza, finalmente arriva il grande momento anche sul grande schermo, con l’interpretzione in ‘Liberato’ di Pappi Corsicato, con cui lavorerà anche per ‘I Buchi neri’, ‘I Vesuviani’, e ‘Chimera’. Nel 1996 lavorerà con Antonello Grimaldi in ‘Il cielo è sempre più blu’, poi con Marco Ferreri in ‘Nitrato D’Argento’, con Maurizio Nicchetti in ‘Luna e L’altra’. Tra i ruoli più rilevanti interpretati dalla Forte ci sono sicuramente: ‘La bella gente’ di Ivano De Matteo, ‘Se sei così di dico si’ di Eugenio Cappuccio, ‘Il volto di un’altra’ di Pappi Corsicato, ‘Miele’ di Valeria Golino, ‘La Grande Bellezza’ di Paolo Sorrentino, ‘La vita Oscena’ di Renato De Maria, ‘Il Giovane Favoloso’ di Mario Martone e ‘Loro’ di Paolo Sorrentino. Nel 2006 in occasione delle Olimpiadi della Cultura, ha preso parte al progetto di Luca Ronconi ‘Progetto Domani’, recitando in Troilo e Cressidra di Shakespeare.

Iaia è molto attiva sui social, in particolare su Instagram, dove la potete seguire. Prossimamente la vedremo con Elena Sofia Ricci in ‘Vivi e Lascia Vivere‘, dal 23 aprile su Rai Uno in prima serata. Per quanto riguarda la vita privata di Iaia possiamo dirvi che ha avuto una relazione con Tommaso Ragno, per ben sette anni, i due si sono lasciati, salvo poi riavvicinarsi due anni dopo. La donna non ha avuto figli.

Candidature e Premi vinti: