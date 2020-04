Coronavirus, il racconto del Premier britannico Boris Johnson dopo essere stato dimesso dall’ospedale in cui era ricoverato: “Ho avuto paura, vale la pena rimanere a casa”.

L’emergenza Coronavirus sta mettendo in ginocchio l’Italia, ma non solo. Il mondo intero in questo momento è in difficoltà a causa della pandemia, in particolare alcuni Paesi europei, tra cui il Regno Unito, dove i numeri sono davvero sconcertanti. Anche il Premier britannico Boris Johnson è stato colpito dal Covid-19 e la settimana scorsa è finito addirittura in terapia intensiva dopo un improvviso aggravamento delle sue condizioni. Ora l’uomo è stato dimesso dall’ospedale St Thomas di Londra, in cui era ricoverato da alcuni giorni, e ha postato sui suoi canali social un video in cui ha raccontato la sua esperienza, ringraziando il personale sanitario che si è preso cura di lui: ecco le sue parole.

Coronavirus, Boris Johnson racconta la sua esperienza dopo il ricovero: “Vale la pena rimanere a casa”

Boris Johnson è risultato positivo al Coronavirus lo scorso 26 marzo e alcuni giorni fa le sue condizioni di salute si sono improvvisamente aggravate, tanto da portarlo a un ricovero in terapia intensiva. Oggi il Premier britannico è stato dimesso dal St. Thomas Hospital di Londra, dove era ricoverato e poco fa ha voluto ringraziare medici e infermieri che si sono presi cura di lui, raccontando la sua esperienza in ospedale. Dalle parole del Premier è chiaro che ci siano stati momenti di grande paura per lui, momenti in cui non sapeva se ce l’avrebbe fatta. “Non ci sono parole per esprimere la mia gratitudine nei confronti del personale sanitario per avermi salvato la vita”, ha scritto Johnson, “Lo sforzo di milioni di persone di rimanere a casa vale la pena”.

Il Premier, che in passato era stato duramente criticato per le sue parole sull’immunità di gregge, ha sottolineato ora l’importanza di rimanere a casa: “Insieme supereremo questa sfida, come abbiamo fatto tante volte in passato”, ha concluso.