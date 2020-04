Rocio Munoz Morales parla del rapporto con il marito Raoul Bova durante la quarantena: la confessione a Mara Venier durante Domenica In

Questa di oggi è stata una puntata di Domenica In davvero ricca di emozioni, grandi ospiti e momenti davvero toccanti, quelli condivisi con Mara Venier. Come ha detto anche la conduttrice in apertura di programma, mai nessuno avrebbe immaginato di trascorrere una Pasqua così, lontano dagli affetti, dalla famiglia, dagli amici più cari. Alcuni senza più familiari, o provati dalla preoccupazione. L’augurio che la donna ha voluto rivolgere a tutti è di poter presto tornare in piedi, che non sia solo l’Italia a ristabilirsi, ma anche ogni singolo individuo, che in questo periodo di quarantena deve fare i conti con se stesso. Tanti sono stati gli ospiti di questa puntata, in collegamento video, e tra questi sicuramente toccante, è stata la chiamata con Rocio Munoz Moralea, attuale moglie di Raoul Bova. I due si trovano nella loro casa di Roma, dove stanno trascorrendo la quarantena da soli con le due figlie, Luna e Alma. Attraverso la videochiamata con Mara Venier, è stato possibile raccontare come stanno trascorrendo questi giorni di quarantena e come stanno cercando di dare il loro sostegno alla comunità. molti sono stati i momenti toccanti, in cui l’attrice si è commossa e ha esternato i propri sentimenti.

Coronavirus, Rocio Morales: ‘Raoul mi da tanta forza’, le dolci parole a Domenica In

Rocio Munoz Morales è stata ospite oggi pomeriggio di Mara Venier ed ha avuto modo di parlare di come sta trascorrendo la sua quotidianità a casa, con il marito e le bambine. La donna ha rivelato a Mara Venier di essere molto preoccupata per il periodo delicato che stiamo vivendo, ma che allo stesso tempo si ritiene fortunata perché stanno tutti bene in famiglia. L’attrice ha infatti spiegato di essere in contatto con la propria famiglia quotidianamente, attraverso Skype e che si ritiene molto fortunata poiché tutti stanno bene in famiglia, nonostante il periodo particolarmente difficile. Inoltre ha rivelato che la quotidianità con Raoul è cambiata nelle piccole cose, tutto ciò che prima poteva essere scontato ora non lo è più e si vive riscoprendo l’amore h24. Oltretutto i due coniugi stanno aiutando la Croce Rossa, per dare un loro contributo tangibile alla causa, aiutando chi ne ha più bisogno: “Lasciando per un momento la paura accanto”. La Morales ha inoltre spiegato quali sono le sue preoccupazioni a Mara Venier: “La vita ci ha messo a tutti dura prova e quindi secondo me è anche giusto parlarne, condividere con le persone a cui vuoi bene le proprie debolezze.

Esiste la possibilità di accarezzarlo di abbracciarlo la notte e piangergli a volte anche sulla spalla. Mi preoccupa il futuro delle mie figlie, mi preoccupa futuro di tutti noi, l’incertezza fa paura, di non sapere… Raoul mi da tanta forza, però anche le bambine sono in questo momento un’iniezione incredibile di sorriso”. Momenti toccanti e incredibilmente intimi quelli condivisi da Rocio. Per poter vedere la puntata completa potete andare qui!