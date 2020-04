Domenica In, gaffe divertentissima di Mara Venier: imbarazzo in studio

Nella puntata odierna di Domenica In, Mara Venier ha fatto una gaffe tutta da ridere: tantissimo imbarazzo in studio per le parole della conduttrice

Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di Domenica in, programma condotto da Mara Venier su Rai Uno. Il programma è tornato in onda dopo lo stop dovuto all’emergenza Coronavirus. Lo studio, però, è stato totalmente rivoluzionato, data l’assenza del pubblico, e con gli ospiti vengono fatti solo collegamenti. La Venier si è battuta per tornare in onda perchè secondo lei l’appuntamento domenicale con il programma televisivo potrebbe essere un modo per ridonare il sorriso ai telespettatori italiani. Ogni domenica ci sono collegamenti con tantissimi ospiti. Oggi, ad esempio, c’è stato Francesco Renga. Durante il collegamento con il cantautore, la conduttrice di Domenica In si è resa protagonista di una gaffe divertentissima.

Domenica In, gaffe tutta da ridere di Mara Venier

Nella puntata odierna di Domenica In c’è stato un collegamento da Brescia con Francesco Renga. Il cantautore era già stato ospite qualche mese fa nello studio della Venier. In quell’occasione, Renga portò dei dolci buonissimi alla conduttrice. La Zia Mara, ricordando quel momento, ha chiesto di chi fossero quei dolci e il cantante ha risposto: “Erano di Iginio Massari“. La Venier, però, non conosceva il pasticciere di fama internazionale e l’ha addirittura chiamato “Gino“. Al ritorno dalla pubblicità, dopo aver avuto indicazioni dagli autori del programma, la conduttrice ha corretto il tiro: “Mi hanno detto che Iginio è famosissimo, è il numero uno della pasticceria italiana ed ha fatto anche Masterchef“. La conduttrice del programma di Rai Uno ha cercato di ‘mettere una pezza’, ma ormai il pasticcio era già fatto e non era assolutamente una delizia di Iginio Massari.

Chi è Iginio Massari?

Per chi, come la Venier, non conoscesse il numero uno della pasticceria italiana, di seguito vi diciamo chi è Iginio Massari. Egli nasce a Brescia il 29 agosto del 1942. A sedici anni si trasferisce in Svizzera, dove in quattro anni acquisisce la prima esperienza di pasticceria e cioccolateria. Dopo la formazione in Svizzera, ritorna in Italia dove fa un grave incidente. La forzata immobilità non frena, però, l’attivismo personale e lavora prima per Barzetti e poi per Bauli, dove consolida le proprie conoscenze in paste lievitate. In seguito lavora per e i fratelli Cervi e per Star, prima di aprire nel 1971, per volere della moglie, la Pasticceria Veneto. Questa diventerà una delle più famose in Italia, consacrando Iginio Massari come uno dei più famosi pasticcieri in Italia e in Europa. Di recente è stato protagonista anche di Mastechef, talent show in onda su Sky Uno.