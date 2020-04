Domenica In non si è affatto fermata per il giorno di Pasqua: per il 12 Aprile, infatti, è prevista una nuova ed imperdibile puntata con Mara Venier.

Non perde mai occasione di poter lasciare senza parole tutti i suoi sostenitori, Mara Venier. Lo ha fatto qualche settimana fa. Quando ha deciso di ritornare in onda con il suo Domenica In per fare compagnia il suo tanto amato e caloroso pubblico in questo momento così drammatico per il nostro Paese. E lo ribadirà quest’oggi. Proprio nel giorno di Pasqua, la conduttrice televisiva sarà in onda con una nuova ed imperdibile puntata di Domenica In. Così come Fabio Fazio e il suo Che Tempo che Fa, anche la ‘zia’ d’Italia ha deciso di trascorrere questo giorno di festa, seppure anomalo, con i suoi amati telespettatori. Adesso, com’è giusto che sia, la domanda sorge spontanea: chi saranno gli ospiti di questo nuovo appuntamento? Scopriamoli insieme nel minimo dettaglio.

Domenica In, tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata d Pasqua

Domenica In, quindi, va in onda. Nonostante la Santa Pasqua, Mara Venier continuerà a fare compagnia al suo caloroso pubblico italiano. Infatti, come dicevamo precedentemente, per l’appuntamento del 12 Aprile, la ‘zia’ d’Italia è pronta a regalare un nuovo appuntamento del suo show più che imperdibile. Come al solito, gli ospiti saranno numerosi e, soprattutto, imperdibili. Ovviamente, come da due settimane a questa parte, non saranno presenti i studi, lo sappiamo. A causa dell’emergenza Coronavirus, il programma sta andando in onda in modo piuttosto innovativo. Ecco, ma chi saranno coloro che si collegheranno dalle loro case? Scopriamolo insieme:

Gina Lollobrigida: è una delle amiche più care della padrona di casa e, per quest’appuntamento di Domenica In, regalerà dei momenti davvero fantastici con le sue incredibile ed emozionanti storie;

è una delle amiche più care della padrona di casa e, per quest’appuntamento di Domenica In, regalerà dei momenti davvero fantastici con le sue incredibile ed emozionanti storie; Rocìo Morales: la compagna di Raoul Bova sarà in collegamento dalla sua abitazione;

la compagna di Raoul Bova sarà in collegamento dalla sua abitazione; Daniele Liotti, Ricky Memphis, Luca e Paolo;

Donatella Rettore: la cantante, senza alcun dubbio, racconterà del suo periodo difficile vissuto qualche settimana fa;

la cantante, senza alcun dubbio, racconterà del suo periodo difficile vissuto qualche settimana fa; Katia Ricciarelli.

Ma non è affatto finita qui. In studio, infatti, ci saranno due ospiti: Michela Vittoria Brambilla ed Ernesto Knam. Insomma, una puntata più che imperdibile. L’appuntamento non è affatto cambiato. Mara Venier è pronta per le ore 14:00.

