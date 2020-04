GF Vip, la ‘frecciatina’ di Sossio Aruta: “Paola ha vinto perché sta con un cantante famoso”, ecco le parole del terzo classificato del reality, che ha detto la sua anche su Paolo Ciavarro.

Il Grande Fratello Vip è finito già da qualche giorno, ma continua a far parlare. La quarta edizione del reality di canale 5, condotta da Alfonso Signorini, è stata particolarmente difficile, soprattutto a causa dell’emergenza Coronavirus che sta ancora tenendo col fiato sospeso l’Italia, e che ha costretto gli autori del programma a fare una serie di modifiche pur di continuare ad andare avanti con le puntate. Signorini si è spostato negli studi di Cologno Monzese per evitare gli spostamenti da Milano a Roma e ha dovuto rinunciare alla presenza in studio del pubblico e dei concorrenti eliminati. Anche Wanda Nara non è stata più presente, perché ha preferito rimanere a casa con la sua famiglia, come ha raccontato lei stessa nel collegamento avvenuto durante la finale. Anche se con mille difficoltà, però, il GF è andato avanti e ha riscosso grande successo. A trionfare, alla fine, è stata Paola Di Benedetto, seguita sul podio da Paolo Ciavarro e Sossio Aruta. Quest’ultimo ha rilasciato una lunga intervista a ‘Super Guida Tv’, dicendo la sua sulla vincitrice e sul figlio di Massimo Ciavarro: ecco le sue parole.

Sossio Aruta è stato molto apprezzato dal pubblico durante il Grande Fratello Vip, in particolare per la sua genuinità e la sua schiettezza. Caratteristiche che, a quanto pare, non ha perso nemmeno ora che è uscito dalla casa. In un’intervista rilasciata a ‘Super Guida Tv’, il terzo classificato del reality di canale 5 ha detto che secondo lui sono due le cose che lo hanno penalizzato: una è stato il suo ingresso in gioco a metà percorso, l’altra il fatto che il Gf sia guardato soprattutto dai giovani. “Paola ha vinto perché sta con un cantante famoso e ha molti followers”, ha detto Sossio senza troppi peli sulla lingua. Su Paolo Ciavarro, arrivato secondo, il ‘Re Leone’ non ha dubbi: “Non mi sento inferiore a lui, non ha fatto niente per meritare il podio. E’ stato sempre nascosto, né carne né pesce”.

Aruta non ha avuto problemi a parlare anche di Antonio Zequila e Licia Nunez, che lo hanno duramente attaccato durante la finale, dicendo che entrambi hanno cercato solo visibilità, ma secondo lui non hanno fatto altro che favorirlo. Cosa ne pensate delle parole di Sossio?