I topi 2: cast, quante puntate, dove vedere prima stagione e anticipazioni

Da sabato 18 aprile andrà in onda “I topi 2” con Antonio Albanese: ecco il cast, quante puntate sono e dove vedere la prima stagione

I topi è una serie televisiva diretta e interpretata da Antonio Albanese. La storia ruota attorno a Sebastiano, latitante che trascorre le sue giornate in una villetta sita nel Nord Italia e per continuare i suoi traffici illeciti costringe sé stesso e la famiglia a vivere nell’ombra, un po’ come i topi. La prima stagione è stata disponibile in anteprima sulla piattaforma online Rai Play dal 2 ottobre 2018 ed è stata trasmessa da Rai 3 a partire dal 6 ottobre dello stesso anno. La seconda stagione, invece, è stata distribuita dal 3 aprile 2020 su Rai Play e verrà trasmessa su Rai 3 a partire da sabato 18 aprile 2020.

I topi 2, la serie tv con Antonio Albanese

Sabato 18 aprile andrà in onda su Rai 3 la prima puntata della serie tv con protagonista Antonio Albanese. Ripartono dunque le buffe e ironiche vicende di Sebastiano, latitante scappato nel Nord Italia e rinchiuso in casa come (appunto) un topo. La prima stagione è terminata con la rocambolesca fuga del personaggio principale accompagnato da Zio Vincenzo e U Storto. La seconda stagione ripartirà proprio da quelle scene. Il cast della serie tv è formato, oltre che da Antonio Albanese, da Nicola Rignanese (U Stortu), Lorenza Indovina (Betta), Tony Sperandeo (zio Vincenzo), Michela De Rossi (Carmen), Andrea Colombo (Benni) e Clelia Piscitello (zia Vincenza). Il cast non dovrebbe essere variato nella seconda stagione. Come nella prima stagione, anche nella seconda gli episodi saranno sei, divisi in tre prime serate. La serie tv, dunque, andrà in onda dal 18 al 2 maggio 2020. Gli episodi dureranno 60 minuti circa per un totale di due ore a puntata. Per tutti coloro che si fossero persi la prima stagione della serie tv, essa è disponibile per intera su Rai Play.

Nella nuova stagione della serie televisiva continuerà la fuga di Sebastiano guidata da U Stortu. I tre uomini si rifugeranno in una casa insieme ad altri latitanti, ma saranno costretti ad abbandonarla per via del russare di zio Vincenzo. U Sturtu così li porta in un nuovo appartamento. Nel frattempo le donne cercano di trovare un uomo a Betta. Le amiche così organizzano un incontro per lei con Paolo, sciatore provetto che di mestiere fa l’igienista. Paolo prova a avvicinarsi a Betta, ma lei non sa come reagire alle prime avance. L’incontro non piace a zia Vincenza, che chiede a U Sturtu di intervenire e di raccontare tutto a Sebastiano.