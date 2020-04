Serena Enardu ed Anna Pettinelli, pace fatta tra le due ex amiche di Temptation Island? Spunta il gesto inaspettato su Instagram che lascia senza parole

Momenti difficili quelli che stiamo vivendo, ormai da oltre un mese, non solo in Italia, ma anche all’estero. L’arrivo del Covid ha costretto tutti nelle proprie abitazioni e spesso, l’unico modo per ‘evadere’ un po’ dalla routine è quello di collegarsi con amici e parenti attraverso i social network. Come tutti, anche i vip e gli influencer, sono relegati in casa e utilizzano questo tempo per prendersi cura della casa, magari dedicarsi allo sport, al bricolage, o addirittura c’è chi cerca di imparare a cucinare. Tutti, chi più e chi meno, cerca un modo per rendere meno noiose le giornate in casa. Ovviamente non fa eccezione Serena Enardu, che in questi giorni si trova nella sua splendida abitazione, da sola con il figlio. Pago ha infatti raggiunto l’ex moglie Miriana Trevisan a Roma, dove resterà per un po’. La donna, soprattutto in questi giorni di vacanza ha sentito ancor di più la mancanza del compagno, visto l’impossibilità per tutti di trascorrere questi giorni con la famiglia e nel modo in cui fino ad ora eravamo abituati a fare. Molti di loro ci hanno abituati a vedere dirette congiunte, in cui si mostrano con amici e i parenti per intrattenerci.

Serena Enardu ed Anna Pettinelli, spunta il gesto inaspettato su Instagram

Era l’anno scorso quando Anna Pettinelli e Serena Enardu si sono conosciute in Sardegna al villaggio delle fidanzate di Temptation Island Vip. Le due strinsero subito amicizia e condivisero molti momenti difficili sull’isola, ma una volta uscite dal programma qualcosa non è andato evidentemente per il verso giusto. La Pettinelli, poi diventata insegnante di canto ad Amici di Maria De Filippi, aveva rivolto delle parole non troppo amichevoli nei confronti dell’ex compagna di avventure, che risentita, all’epoca la invitò a non parlare più di lei. Da allora tra le due non sembravano essersi ristabilite le cose, anzi. La Enardu e la Pettinelli sembravano sempre più distanti, fino a ieri… Tra lei due donne è successo qualcosa di davvero inaspettato. Sul profilo Instagram Ufficiale della Enardu è spuntata la foto di una diretta proprio con la Pettinelli, in cui le due donne sorridono e sembrano essere molto serene!

Tra le due i rapporti sembrano essere decisamente migliorati e non possiamo che augurarci che possano recuperare la loro amicizia.