Tra Alessandro Zarino e Veronica Burchielli è possibile un futuro ritorno di fiamma? Le parole dell’ex tronista di Uomini e Donne spiazzano.

Alessandro Zarino e Veronica Burchielli sono stati i protagonisti indiscussi di questa nuova stagione di Uomini e Donne. Terminata la sua esperienza a Temptation Island in qualità di tentatore di Jessica Battistello, il napoletano ha tentato di ritrovare l’amore negli studi del dating show di Canale 5. Sappiamo, però, che con Veronica non è stato affatto facile. Dopo aver ricevuto un ‘no’ per la sua scelta improvvisa ed inaspettata, il personal trainer ha acconsentito a vivere la sua storia d’amore con la sua ex corteggiatrice quando, durante il suo trono, la Burchielli ha ammesso di avere la testa da un’altra parte. Purtroppo, il loro percorso al di fuori del contesto televisivo non è andato a buon fine. Dopo alcuni mesi di fidanzamento, la coppia si è detta ‘addio’. Ecco, ma è possibile un futuro ritorno di fiamma? Questa è la domanda che le viene posta su Instagram. E alla quale lei da una risposta davvero spiazzante. Ecco tutti i dettagli.

Ritorno di fiamma tra Alessandro Zarino e Veronica? Le parole di lei

A poche settimane dalla fine della loro storia d’amore, Veronica Burchielli è ritornata a parlare della sua precedente relazione con Alessandro Zarino. Interrogata da uno dei suoi followers su Instagram su se è possibile un futuro ritorno di fiamma tra i due, l’ex tronista di Uomini e Donne si è lasciata andare a delle parole davvero spiazzanti. Sappiamo che, sin dal primo momento del loro ‘addio’, la bella Veronica non ha mai nascosto di esserci rimasta davvero male per com’era andata a finire la sua frequentazione con il napoletano. Ecco, però, cosa dice al riguardo un ipotetico e presunto ritorno di fiamma.

Da come si può chiaramente leggere dall’Instagram Stories della giovane Veronica riproposta in alto, le parole della Burchielli sono abbastanza esplicative. L’ex corteggiatrice e tronista di Uomini e Donne crede abbastanza nella ‘legge dell’attrazione’. Ed è convinta che, se il destino vorrà, le loro strade si ricongiungeranno. ‘Al momento giusto e con il cuore pronto’, sottolinea Veronica non perdendo affatto occasione di ricordare quanto sia importante lasciare libero il corso della vita.

Il flirt con Andrea Iannone

Subito dopo la fine della sua storia d’amore con Zarino, si è parlato di un ipotetico flirt con Andrea Iannone. A far scattare l’allarme erano stati alcuni likes che l’ex tronista di Uomini e Donne aveva messo all’ex fidanzato di Giulia De Lellis. È davvero così? Nient’affetto! Come specificato dalla diretta interessata un po’ di settimane fa, non c’è assolutamente nulla tra lei e il pilota della MotoGp.