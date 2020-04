Adriana Volpe, il messaggio sui social: “La bellezza delle mie giornate è…”

Adriana Volpe, il messaggio sui social è rivolto ai suoi fan:”La bellezza delle mie giornate è…”; il post non passa inosservato.

Si è conclusa lo scorso mercoledì la quarta edizione del Grande Fratello Vip. Un’edizione super amata dal pubblico da casa e che ha regalato tantissime emozioni e colpi di scena. Merito del cast scelto da Alfonso Signorini, per la prima volta nel ruolo di conduttore nel reality più spiato della tv. E tra le concorrenti più amate di questa edizione c’è senza dubbio lei, Adriana Volpe. La conduttrice è entrata nel cuore dei telespettatori sin dalle prime puntata dello show. E in tanti sono certi che Adriana sarebbe arrivata fino in fondo alla trasmissione, tra i finalisti, se non avesse lasciato il gioco per motivi personali. Ma l’affetto del pubblico per la Volpe non si è di certo esaurito con la fine della trasmissione, al contrario! I fan continuano a seguire la loro beniamina sui social, in particolare su Instagram, ed è proprio lì che Adriana ha pubblicato un video messaggio dedicato a loro, proprio qualche ora fa. Scopriamo le sue parole.

Adriana Volpe, il messaggio sui social:”Grazie perché mi fate compagnia in questi giorni”

Adriana Volpe è stata senza dubbio una delle protagoniste assolute di questa edizione del Grande Fratello Vip. La conduttrice, sin da subito, ha conquistato gran parte del pubblico con la sua simpatia, eleganza e semplicità. C’è chi ha definito Adriana la ‘vincitrice morale’ di questo reality, che ha dovuto purtroppo abbandonare per via dell’aggravarsi delle condizioni di salute del suocero, scomparso poi poco dopo a causa del Coronavirus. Ma in molti ne sono certi: se Adriana non avesse lasciato il gioco, sarebbe giunta sicuramente in finale, lottando per la vittoria. Ma anche la trasmissione è finita, l’affetto dei fan continua eccome. E la Volpe può sentirlo attraverso i social. Il suo profilo Instagram è invaso dai commenti dei fan, ai quali proprio poco fa ha inviato un messaggio dolcissimo. Date un’occhiata:

La conduttrice augura ai followers una buona Pasquetta, rivolgendo loro un pensiero davvero bello. “La bellezza delle mie giornate è sapere che voi ci siete, che siete con me, per questo vi dico grazie, grazie, grazie.” La Volpe spiega che non è stata una Pasquetta felice come le altre, ma l’affetto dei fan è una nota positiva in questi giorni tristi: “Ogni giorno è uguale all’altro, ma almeno abbiamo la consapevolezza di farci compagnia insieme.”. Una pioggia di likes e commenti ha invaso il post, tra i quali spunta anche quello di un ex concorrente del GF Vip:

Si tratta di Andrea Denver, uno dei concorrenti coi quali Adriana ha legato di più durante i mesi nella Casa. Insomma, se avete amato la Volpe e il suo percorso al GF, non dovete fare altro che seguirla su Instagram per restare in contatto con lei. Cosa aspettate?