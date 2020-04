Adriano Celentano è il suo vero nome? Dove è nato e chi era suo padre

Qual è il vero nome di Adriano Celentano e cosa sappiamo sulla sua famiglia: chi era suo padre e dove è nato.

Per trascorrere una serena giornata e serata di Pasquetta 2020, nonostante il blocco che ci costringe a rimanere a casa, la programmazione tv ci viene in soccorso. Su Canale 5, infatti, questa sera torna lo show di Adriano Celentano, Rock Economy all’Arena di Verona. Tante le canzoni storiche che verranno riproposte come Pregherò, Azzurro, Svalutation, L’Emozione non ha voce, Il Ragazzo della Via Gluck, Io non so parlar d’Amore… Accanto a lui, nemmeno a dirlo, troveremo tanti ospiti sul palco come Gianni Morandi, ma anche economisti di spessore come Jean Paul Fitoussi. Su Adriano Celentano però crediamo di sapere tutto? E invece forse c’è qualche curiosità interessante su di lui che merita di essere approfondita!

Adriano Celentano qual è il suo vero nome?

Nel passato moltissimi artisti utilizzavano degli pseudonimi per presentarsi al mondo dello spettacolo. Così è lecito chiedersi qual è il vero nome di Adriano Celentano. Ma la risposta è semplice: Adriano Celentano. Il cantante, showman e attore ha un soprannome che forse lo rende ancora più celebre ed è Il Molleggiato. Questo per via del suo modo assolutamente particolare di ballare e di muoversi.

Dove è nato Adriano Celentano?

Adriano Celentano, più o meno lo sapranno tutti, è di Milano. Ma dove è nato? Il cantante in realtà ce lo ha spiegato in prima persona, con la straordinaria canzone Il Ragazzo Della Via Gluck. Già, perché quel ragazzo è proprio lui. Nella metà degli anni venti infatti il padre, Leontino Celentano e la moglie Giuditta Giuva decisero di lasciare Foggia per spostarsi al nord. Prima optarono per il Piemonte, poi per la Lombardia. Il tutto insieme ai fratelli di Adriano: Rosa, Alessandro, Maria, Adriana. Il Molleggiato ancora non era nato. Alla fine la famiglia Celentano si sistema a Milano, nel quartiere Greco e nella famigerata Via Gluck. Adriano arriva nella vita dei suoi genitori dopo un momento tragico, la morte della sorellina Adriana di 9 anni. Così, in suo omaggio, i genitori lo chiamano Adriano.

Chi era il padre di Adriano Celentano?

Come abbiamo detto la famiglia di Adriano non è originaria di Milano, ma del foggiano. Si sono trasferiti intorno alle metà degli anni ’20 per cercare di migliore la situazione della loro famiglia e della loro vita privata. Il papà del Molleggiato, Leontino Celentano, una volta arrivato a Milano inizia a lavorare come rappresentante di biancheria, mentre la mamma Giuditta continua a lavorare come sarta.