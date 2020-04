Alessia Marcuzzi alle prese con le pulizie domestiche: tutti notano quel ‘dettaglio’, pioggia di commenti per il video imperdibile della conduttrice.

Alessia Marcuzzi è una conduttrice davvero amatissima dal pubblico, sia per il suo grande talento e la sua professionalità, che per la sua indiscutibile bellezza. Ultimamente l’abbiamo vista in tv anche nelle vesti di giudice, ruolo che ha ricoperto per le ultime tre puntate di Amici. La conduttrice, infatti, ha preso il posto di Loredana Bertè dopo che quest’ultima ha deciso di non lasciare più Milano a causa dell’emergenza Coronavirus. Bella, elegante e simpatica, Alessia ha saputo farsi apprezzare anche in questa nuova veste. Molto attiva anche sui social, la Marcuzzi ha un profilo Instagram da oltre 4 milioni e mezzo di followers, che commentano e seguono tutto quello che lei fa. Alessia condivide molto con i sui fan, pubblicando foto in cui mostra tutta la sua bellezza, ma anche tanti momenti della sua quotidianità. In questo periodo di quarantena, in particolare, sono tanti i video imperdibili che la conduttrice posta, molti dei quali mostrano come sta vivendo le sue giornate. L’ultimo che ha pubblicato la vede alle prese con le pulizie domestiche, ma la cosa che più ha colpito i suoi followers, scatenando una pioggia di commenti, è un particolare ‘dettaglio’ che in molti hanno notato: ecco di cosa si tratta.

Alessia Marcuzzi alle prese con le pulizie domestiche: ecco il dettaglio che ha catturato l’attenzione dei fan

Alessia Marcuzzi pubblica spesso su Instagram i video in cui mostra come sta trascorrendo questa quarantena. L’ultimo che ha postato è davvero simpatico e la vede alle prese con le pulizie domestiche ‘notturne’. Alessia infatti si riprende mentre pulisce casa con l’aspirapolvere alle 23 circa. “Chiedo scusa ai vicini”, scrive infatti nella didascalia del post. La conduttrice riprende dall’alto i suoi piedi mentre gira per casa passando il Folletto e tutti i suoi fan non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio molto ‘particolare’.

Come si vede nel video, infatti, Alessia non indossa un semplice paio di pantofole, ma delle ballerine maculate a punta, che di certo non sono passate inosservate. I suoi fan, infatti, oltre ad averle trovate belle e particolari, sono rimasti colpiti dal fatto che lei le utilizzi per fare le pulizie, così hanno subito invaso il post di commenti.

Tantissimi, insomma, i complimenti per il particolare look di Alessia, che con la scelta delle sue ballerine ha decisamente conquistato i suoi tantissimi followers.