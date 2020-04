Antonio Zequila, la dura frecciatina sui social: “Ritenta, sarai più fortunato”; i post pubblicati dall’ex concorrente del GF Vip non passano inosservati.

Il GF Vip si è concluso già da alcuni giorni, ma i protagonisti della quarta edizione del reality sono rimasti nel cuore dei fan. Fan coi quali i vip si tengono in contatto attraverso i propri profili social, in particolare su Instagram. Sono tanti gli ex coinquilini che si organizzano con dirette doppie, in cui in contemporanea si collegano con i followers. Abbiamo visto in diretta insieme Paola Di Benedetto e Adriana Volpe, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, Patrick Ray Pugliese e Pasquale Laricchia e tanti altri: i fan del GF Vip possono gioire, perché i loro beniamini continuano a farsi sentire. E, molto spesso, non mancano le frecciatine. Come quella di un altro grande protagonista di questa edizione, Antonio Zequila. Qualche ora fa, proprio sul suo profilo Instagram, l’attore ha pubblicato una serie di post in cui ha lanciato diverse frecciatine, che non sono passate inosservate. E, sebbene non ci sia il nome del destinatario, per molti sul web sono indirizzate proprio a un suo ex coinquilino nella Casa. Scopriamo cosa è successo.

Antonio Zequila, la dura frecciatina: “Ritenta, sarai più fortunato”, attacco a Patrick?

Antonio Zequila è stato senza dubbio uno dei protagonisti assoluti dell’edizione appena terminata del GF Vip. L’attore è arrivato quasi in fondo, essendo stato eliminato proprio a un passo dalla finale. Un’eliminazione che non ha fatto particolarmente piacere a Zequila, soprattutto dopo aver scoperto la percentuale di voti ricevuta durante la nomination. E, qualche ora fa alcuni post apparsi sul suo profilo Instagram non sono passati inosservati. Antonio scrive: “Il soldato palla di lardo, riprovaci, magari la quarta volta sarai più fortunato”. Una frase ripetuta in più di un post e che ha tutta l’aria di essere una frecciatina. Rivolta a chi? Nessuna certezza, ma per molti utenti che hanno commentato sui social potrebbero essere proprio attacchi a Patrick Ray Pugliese. Quest’ultimo, infatti, ha partecipato al GF per ben tre volte, senza mai riuscire a vincere, nonostante sia arrivato sempre in finale. Le frecciatine, quindi, potrebbero essere proprio per Patrick, che nelle scorse ore aveva confermato la sua opinione su Zequila in una diretta su Instagram, definendolo poco interessante, arrogante e poco intelligente. Insomma, quella di Antonio sembra essere proprio una risposta alle parole di Patrick.

Un botta e risposta social che non sembra avere fine. Nonostante il GF Vip sia finito ormai da giorni, alcune questioni sembrano non essere affatto chiuse. E voi, che idea vi siete fatti sulla vicenda? Siete d’accordo con Zequila o con Patrick?