Barbara D’Urso, il post sui social non passa inosservato: “Ho trovato un rimedio per tutti i baci che mi mancano”.

Sono tante le trasmissioni che, a causa dell’emergenza Coronavirus, sono state momentaneamente sospese. Alcune però resistono e fanno compagnia al pubblico ogni giorno. Tra queste Pomeriggio 5, il programma di Barbara D’Urso in onda ogni pomeriggio su Canale 5. La conduttrice, inoltre, è in tv anche la domenica sera con Live Non è la D’Urso. Ma oltre che attraverso il piccolo schermo, Barbara si tiene in contatto col suo pubblico anche attraverso i social, in particolare Instagram, dove è molto attiva. La conduttrice ama condividere coi fan foto e video delle sue giornate, dai backstage dei suoi programmi, agli attimi di vita quotidiana. E, in questo periodo così difficile per tutti, Barbara regala spesso un sorriso ai followers attraverso i suoi post. Come quello postato poco fa, proprio sul suo profilo di Instagram. La D’Urso rivela ai fan di aver trovato un rimedio per tutti i baci che le mancano in questo periodo. Curiosi di scoprire di cosa si tratta? Ve lo mostriamo subito.

Barbara D’Urso e il rimedio per i baci mancati: spunta un orsetto di peluche

Niente abbracci, baci e contatto fisico. Sono queste le tristi regole a cui dobbiamo sottostare in questo difficile periodo. Ma c’è chi, con un po’ di ironia, ha trovato un rimedio per sopperire alle mancanze. Si tratta di Barbara D’Urso, che nel suo ultimo post pubblicato su Instagram mostra ai fan il rimedio per tutti i baci a cui sta rinunciando in questi mesi. Un rimedio davvero tenerissimo. Date un’occhiata:

Eh si, Barbara si consola con il suo tenero orsetto bianco di peluche, che nello scatto le dà un bacino sulla guancia. Un post dolcissimo, col quale la conduttrice invita, come sempre, i suoi followers a tenere duro, perché tutto andrà bene. E voi, cosa aspettate a seguire la D’Urso sui social? Non ve ne pentirete!