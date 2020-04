Barbara D’Urso, ‘Come compagna non la trova facilissima’: la rivelazione arriva proprio da lui

Barbara D’Urso, la sorprendente rivelazione sulla conduttrice televisiva campana arriva proprio da lui, una persona molto vicina a lei: i dettagli.

È una delle conduttrici più amate, ammirate ed apprezzate, Barbara D’Urso. Costantemente in televisione con i suoi incredibili ed imperdibili programmi televisivi, la bellissima napoletana vanta di un seguito e successo clamoroso. Che, tra l’altro, non si limita soltanto alla sfera ‘lavorativa’, ma anche a quella ‘privata’. Sappiamo, infatti, che per quanto riguardo la sua sfera familiare e sentimentale, la D’Urso è sempre solita mantenere un certo riserbo. Anche se, in diverse occasioni, la conduttrice è stata al centro del gossip per ipotetici e presunti flirt. A proposito di questo, una persona molto vicina a lei e, soprattutto, che la conosce davvero molto bene ha fatto una rivelazione davvero sorprendente. Di chi parliamo? E, soprattutto, cosa è stato detto sul conto della bella napoletana? Scopriamolo insieme in ogni suo minimo dettaglio.

Barbara D’Urso, ‘come compagna non la trovo facilissima’: chi lo ha detto

Seppure non ami particolarmente parlare di sé, della sua famiglia, dei suoi figli e della sua sfera sentimentale, come dicevamo precedentemente, Barbara D’Urso è, spesso e volentieri, al centro del gossip per presunti ed ipotetici flirt. È capitato, ad esempio, anche quest’estate. Quando, durante una vacanza estiva, il web è praticamente impazzato per una possibile frequentazione con Filippo Nardi. Anche se, in realtà, i due hanno sempre messo in chiaro. Tra di loro c’è una splendida amicizia in ballo, niente di più. Anche se, in una recente intervista radiofonica per la trasmissione di Giada De Miceli, l’ex concorrente del Grande Fratello ha svelato qualche dettaglio in più sulla conduttrice televisiva.

Contattato dalla trasmissione ‘Non succederà più’ di Radio Radio condotto da Giada De Miceli, Filippo Nardi non soltanto ha parlato del Coronavirus e della situazione particolare che ha vissuto diverse settimane fa, ma anche di Barbara D’Urso. E, soprattutto, del loro rapporto. È proprio a questo punto che l’ex concorrente del Grande Fratello ha fatto una rivelazione davvero inaspettata: ‘Come compagna non la trova facilissima’. Certo, stimarla dal punto di vista professionale e lavorativo è indiscusso, ma tra di loro c’è soltanto una splendida amicizia in corso.

Il momento di commozione a Pomeriggio Cinque

È stata una Pasqua insolita per ciascuno di noi ed anche per Barbara D’Urso. Come dichiarato dalla diretta interessata durante l’ultima puntata di Pomeriggio Cinque, la conduttrice televisiva ha trascorso per la prima volta in assoluto il giorno della Resurrezione di Cristo completamente da sola. È per questo motivo che, nel salutare il suo tanto caro ed affezionato pubblico, la campana non ha potuto fare a meno di trattenere la sua emozione.