Coronavirus, Beppe Fiorello: “C’è chi morirà senza poter respirare”

Beppe Fiorello furioso contro chi ha cercato di “fuggire” durante le vacanze di Pasqua: parole durissime su Twitter.

In questi giorni di emergenza per il Coronavirus, non è facile rimanere calmi. Ognuno di noi sta facendo al sua parte, non senza fatica. Rimanere a casa, certo, non è una situazione o una richiesta così “pesante” a confronto di coloro che invece stanno negli ospedali sia a lavorare che a “lottare” per la sopravvivenza. Noi, dovremmo solo rimanere a casa, ma sembra che sia più difficile del previsto. Così partono gli appelli, le pubblicità martellanti… tutto per ricordare quanto sia importante non uscire di casa. Fra coloro che si uniscono a questo coro c’è Beppe Fiorello. L’attore però spesso perde la pazienza e anche se: “Ogni giorno mi prometto di non voler più alzare i toni” gli capita poi di leggere delle notizie particolari e usa i propri mezzo e canali social come casse di risonanza.

Giuseppe Fiorello: “Siete complici del contagio”

Così è stato nei giorni prima di Pasqua quando Giuseppe Fiorello, protagonista di svariate fiction e film, ha usato Twitter per cinguettare con furia e foga contro tutti coloro che avevano deciso di lasciare le loro case per raggiungere il mare o località diverse dalla loro abitazione nonostante il divieto categorico di spostarsi. Parole forti, ma forse necessarie quelle di Fiorello che ha scritto: “C’è chi è morto e chi morirà senza poter respirare, chi invece sfacciatamente ha preso la macchina ed è scappato a prendere una boccata d’aria in campagna. Siete complici del contagio infinito, sappiatelo!”.

I furbetti del weekend di Pasqua

In questi giorni di festa, infatti, sono stati moltissime le persone che hanno tentato “la fuga” per raggiungere le seconde case al mare. Una decisione quanto mai sbagliata e che le forze dell’ordine hanno cercato di contrastare con forza con numerosi posti di blocco.

C’è chi è morto e chi morirà senza poter respirare, chi invece sfacciatamente ha preso la macchina ed è scappato a prendere una boccata d’aria in campagna.

Svariati i servizi al telegiornale hanno infatti dimostrato come le pattuglie abbiano fermato centinaia di macchine pronte a spostarsi, magari senza reale autorizzazione o motivazione. Un esempio di come, se siamo ancora bloccati a casa e le misure si stanno prorogando mese dopo mese, un po’ di colpa sia anche da imputare a chi ancora si sposta senza motivo.