Biagio Izzo, rivelazione a sorpresa sui figli: le parole del comico

Biagio Izzo, in un intervista concessa al settimanale Nuovo, ha fatto una rivelazione a sorpresa sui figli: ecco le parole dell’attore e comico

Biagio Izzo è uno degli attori e comici più amati in Italia. La sua carriera inizia molto presto in coppia con Ciro Maggio. Il duo si chiamava Bibì e Cocò e divenne famoso per le comparsate nelle emittenti televisive locali. Tra queste, Tele Garibaldi fu quella che portò al successo Izzo. La prima esperienza in una televisione di livello nazionale fu con Macao, programma condotto da Alba Parietti. Nei primi anni duemila, invece, arrivano anche le prime esperienze al cinema con Body Guards e i cinepanettoni accanto a Massimo Boldi e Christian De Sica. Da quel momento la sua carriera sarà in continua ascesa ed arriverà a condurre in prima serata Stasera mi butto e l’anno dopo Miss Italia nel mondo. Di recente, invece, è stato protagonista con Stasera tutto è possibile, programma condotto prima da Amadeus e poi dal suo conterraneo Stefano De Martino, ma soprattutto con Made in Sud, sempre accanto al ballerino, a Fatima Trotta e ad Elisabetta Gregoraci.

Biagio Izzo, rivelazione a sorpresa sui figli

Izzo è stato sposato ben due volte: con la prima moglie Teresa ha avuto due figli, Alessia e Valeria, mentre con la seconda Federica Apicella ne ha avuti altri due, Martina e Raffaele. In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, l’attore e comico si è lasciato andare ad una rivelazione a sopresa: “Lavoro troppo e il mio più grande rammarico è quello di non riuscire a fare il padre e il nonno come vorrei”. L’attore nell’intervista confessa di amare molto sia i figli che i nipoti, ma purtroppo per questioni lavorative ha trascorso poco tempo con loro e poi aggiunge: “Ho sempre pensato che gli artisti non dovrebbero avere una famiglia”. Il nipotino Lorenzo, primogenito della figlia Alessia, ha visto veramente poche volte il nonno: “Purtroppo io vivo a Napoli e lui a Roma: da quando è nato sono riuscito a vederlo solo un paio di volte. È gravissimo e spero che quando sarà più grande avremo modo di recuperare il tempo perduto”. Il piccolo Lorenzo, tra l’altro, è nipote di Biagio Izzo ma anche figlio di Danilo Brugia, compagno di Alessia e attore in Centovetrine, Le tre rose di Eva e Tutto può succedere.

Negli ultimi anni la carriera di Izzo ha avuto un’impennata, dovuto al successo con Made in Sud e con Stasera tutto è possibile, ma siamo sicuri che l’attore terrà fede alla sua promessa e cercherà di trascorrere più tempo con i figli e i nipoti.