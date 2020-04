Claudia Dionigi per il compleanno del compagno Lorenzo Riccardi: la dolcissima sorpresa dell’ex corteggiatrice emoziona i fan

La coppia formata da Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, è certamente tra le più seguite ed amate del pubblico di Uomini e Donne di Maria De Filippi. Lorenzo prima di salire sul trono di Uomini e Donne era sceso più volte come corteggiatore, senza riuscire mai a far breccia nel cuore delle troniste, almeno fino a Sara Affi Fella. Con lei il Riccardi aveva instaurato un rapporto piuttosto importante e sembrava proprio che sarebbe stato lui la scelta della bella partenopea, ma così non fu. Dopo l’estate, Maria De Filippi, offrì sia a lui che all’altro corteggiatore della Affi Fella, Luigi Mastroianni la possibilità di sedere sulla poltrona rossa. Il Riccardi dopo un lungo percorso trovò in Claudia Dionigi la persona giusta con cui poter condividere la propria vita. Da allora i due non si sono mai separati e sono andati a convivere subito insieme a Latina, paese d’origine della ragazza. Questa quarantena la stanno quindi trascorrendo da soli, lontani dalle rispettive famiglie, ma con l’allegria che da sempre li ha contraddistinti. In realtà i due non sono proprio soli, con loro c’è la piccola Arlette, la loro cagnolina.

Claudia Dionigi per il compleanno di Lorenzo Riccardi: dolcissima sorpresa

Nessuno si aspettava di trascorrere questa pasqua in casa, lontani da amici e parenti, ma per il Riccardi oggi è un giorno speciale. Oggi infatti non è solo pasquetta, ma anche il compleanno del Cobra! Claudia Dionigi ha voluto preparare una bella sorpresa per il suo amore e ieri attraverso delle Instagram Stories, si è mostrata alle prese con un bel Tiramisù! La ragazza si è cimentata nella preparazione del dolce, per poter fare una piccola sorpresa al compagno in un giorno tanto speciale quanto insolito. Allo scoccare della mezzanotte col tiramisù in una mano e cellulare nell’altra si è recata in salone da Lorenzo per potergli cantare ‘Tanti auguri a te’. Il ragazzo visibilmente felice, deve aver apprezzato molto il gesto della fidanzata.

Tra una parola dolce e l’altra, l’ex tronista ha spento le candeline sul dolce ringraziando di cuore la ragazza. Claudia dal canto suo si è scusata con i fan per la canzoncina stonata e ha pubblicato alcune foto col compagno in cui gli rinnova i suoi più sinceri auguri di Buon Compleanno!