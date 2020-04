Coronavirus, il Dr Younan Nowzaradan pubblica su Instagram un messaggio di Pasqua che non ti aspetteresti… le parole del medico

La situazione del Coronavirus continua a destare preoccupazione in tutto il mondo, non solo per la complessità della malattia, ma anche per l’impossibilità di avere risposte sicure, in breve tempo e di sviluppare un vaccino che sia accessibile a tutti e pronto in poco tempo. Tantissimi sono i messaggi di speranza che arrivano da ogni parte del globo, non fa eccezione ovviamente l’America, che nelle ultime settimane vede crescere a macchia d’olio il numero di deceduti per il virus. Tantissime sono le star e i le personalità illustri che in queste settimane cercano di inviare un messaggio di speranza alle popolazioni di tutto il mondo, cercando sempre di ricordare loro che rimanere a casa è la cura più efficace al momento. Il dottor Younan Nowzaradan non fa certamente eccezione. L’uomo di origini Iraniane, è diventato una vera e propria celebrità negli States, dove è specializzato in casi di obesità. A lui sono state dedicate varie serie televisive di successo, in cui si seguono pazienti affetti da obesità e che operati dal chirurgo, iniziano il periodo riabilitativo per tornare in forma.

Coronavirus, Dr Nowzaradan e il messaggio per Pasqua che non ti aspetti

Il dottor Nowzaraden come molti colleghi e vip negli Stati Uniti, sta cercando di proporre a chi lo segue un messaggio di positività da tenere a mente in un momento così difficile e delicato come quello che ci stiamo trovando a vivere noi negli ultimi mesi. Il medico invita i suoi followers a rimanere in casa, a prendersi cura di se e di seguire le regole, fondamentali per cercare di limitare i contagi da Covid 19. Il medico che nel suo campo è diventato una vera e propria istituzione, condivide sul suo profilo ufficiale Instagram non solo ciò che riguarda il suo lavoro, quindi la lotta all’obesità, ma anche la sua routine quotidiana. Nonostante l’età il medico si dedica allo sport, che abbina ovviamente ad una dieta bilanciata e leggera. Proprio in occasione della santa Pasqua, però, il medico ha voluto rivolgere a tutti i suoi follower un augurio davvero speciale.

Sotto il suo ultimo post di Instagram, infatti scrive: “Auguri di Buona Pasqua. Spero che tutti rimangano in salute. E’ un peccato che i negozi siano chiusi. Avrei dovuto acquistare il mio outfit di Pasqua quando ne ho avuto la possibilità“. Un augurio davvero particolare quello del dottore, ma non possiamo che aggregarci al suo desiderio che quante tutti rimangano in salute e che presto la situazione migliori.