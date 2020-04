Coronavirus, Federica Pellegrini decide di mettere all’asta i suoi trofei sportivi: l’iniziativa benefica per la lotta al virus stupisce i fan

tra qualche settimana la campionessa olimpionica, si sarebbe dovuta recare a Tokyo per sostenere le sue ultime Olimpiadi, questo ovviamente non sarà possibile a causa del Coronavirus. Sappiamo infatti che le Olimpiadi sono state spostate all’anno prossimo e quindi per questa estate nessuna competizione per la Pellegrini. La nuotatrice, che in queste settimane si trova in quarantena, come tutti, nella sua abitazione, lontana dai parenti e amici. Unico a tenerle compagnia è il suo fedelissimo Bulldog Francese, che appare con lei in moltissime foto sui social. La nuotatrice è infatti legatissima al fido cane e lo porta con se in moltissimi suoi viaggi. La Pellegrini è da sempre impegnata nel sociale, e così come molti suoi colleghi, in momenti difficili come questo cerca di dare il suo contributo tangibile alla lotta a questo male che sta attanagliando il mondo. Attualmente, ha pensato di dare il via ad un’iniziativa benefica, aiutata dall’amico e collega Frank Matano, vediamo di che si tratta.

Coronavirus, Federica Pellegrini mette all’asta i suoi trofei: l’iniziativa benefica

Sono circa due anni che Federica Pellegrini, oltre ad essere impegnatissima in vasca è anche presente in televisione, infatti, è da due edizioni seduta dietro il banco dei giurati di ‘Italia’s Got Talent’. L’atleta ha avuto modo di lavorare al fianco di: Frank Matano, Mara Maionchi, Claudio Bisio, Joe Bastianich e Lodovica Comello. Proprio qui ha incontrato e stretto una forte amicizia con il comico Matano, che ha deciso di aiutarla nella sua iniziativa benefica contro il Covid 19. L’atleta ha infatti deciso di partecipare attivamente e in prima linea alla lotta contro questo male che ci sta facendo soffrire. Con l’aiuto speciale di Matano, la Pellegrini ha deciso di vendere all’asta 59 suoi cimeli, tra trofei sportivi ed effetti personali. L’intero ricavato sarà donato in beneficenza ad uno degli ospedali che in questi mesi ha dovuto affrontare la lotta al Covid 19. Attraverso un post sul suo profilo ufficiale Instagram l’atleta annuncia: “Ho organizzato un’asta online di 59 cimeli – sportivi e non – il cui ricavato sarà interamente devoluto all’ospedale di Bergamo ASST Papa Giovanni XXIII. Questa asta avverrà martedì 14 aprile, dalle ore 15.30 alle ore 17.30. DOMANI Trovi link nella mia BIO dal quale si aprirà la pagina con il form di registrazione/pre-iscrizione all’asta.

Come indicato all’interno del form, l’utente riceverà, circa 24 ore prima dell’orario di inizio dell’asta, il link e le credenziali per accedere ad un evento innovativo, in diretta streaming. Nel rispetto delle normative vigenti, io sarò in collegamento da casa mia, così come il battitore dell’asta: Frank Matano. VI ASPETTIAMO NUMEROSISSIMIIIIIII“. Iniziativa sicuramente apprezzatissima e che potrà dare un ulteriore contributo alla causa.