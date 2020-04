Federica Nargi sta trascorrendo questa quarantena insieme al suo compagno Alessandro Matri e alle loro due bambine: la promessa social che spiazza tutti.

Alessandro Matri e Federica Nargi formano una delle coppie più solide di tutto lo spettacolo italiano. Lei, come ben sapete, è stata, insieme a Costanza Caracciolo, un’ex velina di Striscia la Notizia. Ed attualmente è un’affermata modella di successo. Lui, invece, è l’attuale attaccante del Brescia Calcio. I due giovani ragazzi si sono conosciuti più di 10 anni fa e, da quel momento, non si sono più lasciati. Non è un caso, infatti, che, insieme alle loro due splendide bambine, formano una famiglia davvero bellissima. Tuttavia, pochissime ore fa, la giovane Nargi ha fatto una promessa social che ha letteralmente spiazzato tutti. Un po’ come tutte le famiglie italiane, anche la bella Federica ed Alessandro Matri stanno trascorrendo questa quarantena insieme. Eppure, la Nargi ha promesso che appena questo periodo termina..Tranquilli, nulla di grave. Piuttosto, cerchiamo di capire cosa è successo tra loro due.

Federica Nargi a Matri: la promessa appena terminata la quarantena

In occasione della Santa Pasqua, Federica Nargi ha condiviso, sul suo canale social ufficiale, una tenera ed emozionante fotografia in compagnia del suo compagno Alessandro Matri. I due, come dicevamo precedentemente, sono insieme ormai da più di 10 anni, eppure sono più innamorati che mai. Non lo si deduce soltanto dalla splendida famiglia che, insieme alle loro due piccoline, hanno messo su, ma anche dall’amore che traspare da ogni loro scatto. Come quest’ultimo condiviso qualche ora fa. Ciò che cattura, però, l’attenzione di questa ultima fotografia è la didascalia utilizzata a corredo. Che, come detto in alto, è una chiara promessa che l’ex velina di Striscia la Notizia ha fatto al suo compagno. Diamoci uno sguardo molto più da vicino.

Ve l’avevamo detto che erano bellissimi, no? Eppure, ciò che cattura l’attenzione è la divertentissima didascalia che Federica scrive a corredo di questo entusiasmante scatto. ‘Giuro che a fine quarantena ti concedo due settimane di libertà con i tuoi amici (anzi, ti obbligo), queste la parole che l’ex velina rivolge al suo compagno. Insomma, una promessa abbastanza ‘particolare’, c’è da ammetterlo. Chissà per quale motivo la giovane romana ha detto queste parole. Tuttavia, una cosa è certa: i due si amano alla follia. E questa quarantena non sta facendo altro che rafforzare il loro rapporto.

Terzo figlio in arrivo?

Da poco sono diventati genitori della loro secondogenita, Federica ed Alessandro. Dopo la piccola Sofia, la coppia è diventata genitore di Beatrice. Ecco, si sta pensando anche ad un terzo figlio? A rivelare ogni cosa è la diretta interessata a Verissimo. In una recente intervista a Silvia Toffanin, l’ex velina di Striscia la Notizia ha sorpreso davvero tutti.

