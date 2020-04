Chi sono i fratelli di Adriano Celentano e le sue origini

I fratelli di Adriano Celentano: cosa sappiamo su di loro e le loro origini.

Adriano Celentano è una vera e propria icona della musica italiana. Con il suo mood, la sua strana e conturbante capacità di ballare che gli è valsa il soprannome de Il Molleggiato, da oltre 60 anni cavalca il panorama musicale nostrano. Questa sera andrà in onda Rock Economy, una replica di un suo show all’Arena di Verona. Una programmazione divertente, canterina, ma anche ricca di spunti di riflessione per questa serata di Pasquetta 2020. Vi abbiamo già raccontato alcune curiosità sul Molleggiato, a cominciare dal fatto che Adriano Celentano è il suo vero nome, passando anche per il papà e dove è nato. Ora è tempo di rispondere ad altre domande.

Chi sono i fratelli di Adriano Celentano e le loro origini

Se vi state chiedendo se Adriano Celentano ha dei fratelli la risposta è sì. Forse molti di voi sapranno la storia della defunta sorellina di Adriano. Si chiamava Adriana (il nome del cantante è proprio un omaggio a lei) ed è scomparsa a soli 9 anni per via di una leucemia. Ma lei non era l’unica. Adriano ha infatti anche un fratello, Alessandro e due sorelle, Maria e Rosa. Le origini di tutta la famiglia Celentano è di Foggia. Si sono però spostati prima in Piemonte e poi in Lombardia a metà degli anni ’20.

Alessandro Celentano, il papà dell’insegnante di Amici

Alessandro Celentano, fratello di Adriano, sappiamo che ha avuto una figlia a noi tutti molto nota. Alessandra, insegnante di danza classica ad Amici di Maria De Filippi. Con lui, come ha svelato il Molleggiato stesso nel suo programma, Adrian, ci fu una dura lite. Suo fratello era molto più grande di lui, si passavano 18 anni, e quando iniziarono a battibeccare, ad un tratto Adriano racconta di aver visto sul volto del fratello un’espressione quasi di delusione, come di uno che non se lo sarebbe mai aspettato. Ci rimase così male che ancora oggi pare si senta un po’ in colpa.

Rosa Celentano, la mamma di Gino Santercole

La sorella Rosa Celentano ha avuto una vita tranquilla e ha dato alla luca Gino Santercole, scomparso nel 2018. È stato un cantautore e ha contribuito insieme allo zio (si passavano solo due anni in realtà) a scrivere brani come Una carezza in un pugno, Svalutation, Straordinariamente, Un bimbo sul leone… Gino era entrato infatti proprio nella band di Adriano.

Maria Celentano

Sulla sorella Maria, non abbiamo molte notizie. La donna, molto probabilmente, ha trascorso una vita tranquilla, senza particolari picchi in un senso o nell’altro.