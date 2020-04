GF Vip, Rita Rusic in una diretta Instagram parla di Clizia e Paolo: “Queste cose tirate ti lasciano un senso di insoddisfazione”, ecco cosa intendeva l’ex gieffina.

Il Grande Fratello Vip è terminato da quasi una settimana, ma continua a far chiacchierare. Ora tutti i protagonisti sono tornati a casa e sono ancora ‘reclusi’, stavolta però per la quarantena imposta dal Governo a causa dell’emergenza Coronavirus. In questi giorni, tutti gli ex concorrenti sono particolarmente attivi sui social, dove fanno video e dirette per raccontare quello che stanno facendo e come hanno vissuto il rientro a casa. Non mancano ‘frecciatine’ per i loro ex compagni di viaggio, ma c’è anche tanta amicizia. Molti fanno dirette Instagram insieme. Anche Rita Rusic ha fatto una diretta questo pomeriggio, condividendola con Licia Nunez, sua grande amica nella casa e a quanto pare anche ora che il programma è finito. Le due hanno parlato, tra le altre cose, della storia tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro e Rita ha fatto una rivelazione inaspettata: ecco le sue parole.

GF Vip, Rita Rusic fa una rivelazione su Clizia e Paolo: “Queste cose ti lasciano insoddisfazione”, ecco le sue parole

Rita Rusic è stata una delle grandi protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip. Tutti ricordano senza dubbio le liti avvenute con Valeria Marini, ma anche la sua grande eleganza e la sua forte personalità, che ha lasciato il segno nella casa. Ora che il programma è finito, l’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori è in quarantena come tutti e sta utilizzando in modo particolare i social. Oggi ha fatto una diretta su Instagram con Licia Nunez, sua grande amica durate il percorso nella casa. Le due hanno avuto modo di commentare la loro avventura e di raccontare quello che sta succedendo in questi giorni. Tra i vari argomeenti, non è mancato un riferimento alla storia d’amore tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, che sta continuando a distanza anche ora che il GF Vip è terminato.

Rita, che è molto amica di Clizia, ha rivelato lo stato d’animo della Incorvaia e di Ciavarro in questo momento: “Lei è in Sicilia e vorrebbe volare via. Non vedono l’ora di incontrarsi, forse si vedranno a maggio”, ha detto Rita, “Queste cose tirate lasciano un senso di insoddisfazione. Sono adulti, dopo i baci avrebbe dovuto essere altro…”, ha aggiunto la Rusic, alimentando ancora di più l’interesse e la curiosità del pubblico verso la neo coppia.