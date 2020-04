La seconda stagione della serie televisiva Il Silenzio dell’Acqua quando andrà in onda? Le parole di Ambra Angiolini non lasciano alcun dubbio.

È trascorso più di un anno da quando Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti hanno ottenuto un successo smisurato con la fiction televisiva Il Silenzio Dell’Acqua. Nei rispettivi panni dell’agente dell’Omicidi Luisa Ferrari e del vicequestore Andrea Baldini, i due sono stati i protagonisti di una dettagliata e minuziosa indagine per scoprire tutta la verità sulla scomparsa di Laura, una sedicenne di un paese in provincia di Trieste. La prima stagione, come dicevamo, si è rivelato un vero e proprio successo. È proprio per questo motivo che tutto il suo pubblico non vede l’ora di poter vedere il continuo delle vicende nella seconda stagione. Ecco, ma quando andrà in onda? A rivelare ogni cosa è la diretta interessata Ambra Angiolini. Che, in una recente intervista per il Corriere.it, ha raccontato tutta la verità sulla vicenda.

Il Silenzio dell’Acqua quando andrà in onda? La verità della Angiolini

In questo periodo di emergenza Coronavirus, lo sappiamo, numerosi programmi televisivi sono stati sospesi oppure le riprese di serie televisive sono state praticamente rimandate. È il caso, ad esempio, di Doc – Nelle tue Mani, la fiction di successo di Luca Argentero, oppure di Gomorra 5. Ma non solo. Anche tutti i telespettatori de Il Silenzio dell’Acqua, infatti, erano in attesa della seconda stagione. Ammesso che tutte le riprese della fiction di Mediaset sono fortunatamente terminate, quando assisteremo al continuo dell’indagine di Andrea Baldini e Luisa Ferreri? A rivelare ogni cosa, come dicevamo precedentemente, è Ambra Angiolini. Che, in una recente intervista a Corriere.it, si è lasciata a delle dichiarazioni davvero considerevoli.

Oltre che aver parlato della sua quarantena in compagnia dei suoi figli, la compagna di Massimiliano Allegri ha parlato anche della seconda stagione de Il Silenzio dell’Acqua. Proprio a tal proposito, l’ex volto di Non è la Rai ha ammesso che, seppure le riprese siano completamente terminate, non si sa ancora nulla di quando andranno in onda le nuove puntate. Insomma, bisogna attendere ancora un altro po’. Ma, senza alcun dubbio, ne varrà davvero la pena.