Jonathan Kashanian, spunta immagine di 22 anni fa: la trasformazione è incredibile, ecco com’è cambiato lo speaker radiofonico nel tempo.

Jonathan Kashanian è un personaggio televisivo davvero amatissimo. Concorrnte e grande protagonista di reality di successo, come il Grande Fratello e l’Isola dei Famosi, è anche speaker radiofonico e conduttore televisivo, oltre ad aver preso parte ad alcuni film. Insomma, Jonathan è un personaggio davvero poliedrico e pieno di talento, amato in particolare per la sua forte personalità e la sua simpatia. Jonathan è molto attivo e seguito anche sui social, basti pensare che il suo profilo Instagram ha ben 335mila followers. Sui social Jonathan mostra molto della sua vita quotidiana, dalle vacanze ai momenti di lavoro o relax. Non mancano anche i ricordi, che il bel Kashanian condivide con i suoi followers. Poco fa, ad esempio, ha condiviso una foto davvero imperdibile, risalente al 1998, quando lui aveva 17 anni. La trasformazione di Jonathan è davvero incredibile e nel post che ha pubblicato, lui ha riportato anche un suo ricordo di quell’epoca: ecco cosa ha raccontato.

Jonathan Kashanian, spunta la foto di 22 anni fa: ecco com’è cambiato nel tempo e cosa ha raccontato su Instagram

Jonathan Kashanian ha voluto condividere con i followers una sua foto di 22 anni fa, nel lontano 1998, quando lui aveva solo 17 anni. Com’era Jonathan da adolescente? Leggete più avanti e lo scoprirete! L’ex vincitore del Grande Fratello ha condiviso un suo ricordo personale, che ha sicuramente strappato un sorriso ai suoi tantissimi anni. Di cosa si tratta? A quanto pare nell’estate del 1998, quando era al quarto anno di liceo, Jonathan ha fatto l’InterRail, un viaggio in giro per l’Europa con i suoi amici. Nella foto Jonathan è in Belgio ed è affacciato al finestrino del treno sul quale sta viaggiando, lasciandosi baciare dal sole. Benché sia chiaramente riconoscibile, la sua trasformazione è abbastanza evidente. Avete notato in cosa è cambiato?

Oltre a mostrare il suo aspetto di 22 anni fa, Jonathan ha voluto anche condividere con i fan un ricordo speciale di quel periodo. “Quando potevi ancora occupare un scompartimento intero del treno giocando a carte e ascoltando musicassette nella speranza che le pile non si esaurissero”, scrive Kashanian.

Non è finita, però, perché Jonathan ricorda anche un veloce scambio di battute avuto con una signora. Un siparietto davvero simpatico, con il quale Kashanian ha anche sottolineato tutta la sua nostalgia di quel tempo.