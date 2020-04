Domenica In, Mika in collegamento Skype spiega a Mara Venier che sua madre ora sta meglio.

Mika sarebbe dovuto essere uno degli ospiti di Domenica In, da Mara Venier, ma ha dovuto disdire all’ultimo minuto per via delle condizioni di salute di sua madre che, per un attimo, hanno fatto pensare al peggio. Come riporta Fanpage, infatti, la madre del cantante è malata di tumore al cervello ed è stata anche colpita dal Coronavirus. A raccontarlo è stato lui stesso, a Mara Venier, collegandosi da Atene.

La mamma di Mika contagiata dal Coronavirus

Mika è apparso in collegamento con Mara Venier a Domenica In. Sarebbe dovuto essere ospite in studio, ma ha dovuto disdire. Sua mamma infatti, malata di tumore, è stata anche colpita dal Covid-19 e le condizioni di salute, per un attimo, hanno fatto preoccupare molto il cantante. Ora però la donna è stabile. Mika ha raccontato che sua mamma sta lottando contro un tumore al cervello e, qualche settimana fa, ha anche scoperto che purtroppo la donna era stata colpita dal Coronavirus. I medici, sempre a detta di Mika, avevano detto a lui e alla sua famiglia di prepararsi al peggio, ma ora sembra che le condizioni si siano stabilizzate.

Mika via Skype da Mara Venier: “Ci eravamo preparati al peggio”

Il cantante ha spiegato che ha vissuto in un mondo un po’ sospeso e difficile sia per lui che per tutta la sua famiglia che però ora stanno tutti bene e la situazione sembra essere migliorata. “La vita è cambiato in modo pazzesco per tutti noi in queste ultime settimane – ha dichiarato Mika – Mi ha chiamato mio fratello e ho scoperto che aveva preso il Covid-19 e la sua situazione era peggiorata molto e molto velocemente. Anche mio padre e altri della mia famiglia si sono ammalati. Ci hanno detto che non potevamo né andare né telefonare e di aspettare. Ho dovuto abbandonare la trasmissione anche se tu mi chiamavi perché dovevo aiutare la mia famiglia, anche se da lontano a gestire la situazione”.

“Tutta la mia famiglia sta meglio, anche mia mamma”

Anche la mamma di Mika, che si temeva non riuscisse a superare la crisi, ora è stabile. “Ora le cose vanno meglio grazie a Dio. La mia famiglia sta bene, tutti quelli che hanno avuto questo virus, stanno recuperando. Mia mamma ha avuto giornate difficile, ci eravamo preparati per il peggio, era un momento triste perché non puoi fare niente. Ora è ospedalizzata a casa, hanno mandato anche le infermiere a casa per verificare le condizioni di salute. Ora riesco a chiamare con lei”.