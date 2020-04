Elenoire Casalegno e Giovanni Ciacci potrebbero ricevere presto una brutta notizia: ecco l’indiscrezione che circola su “Vite da copertina”

Vite da copertina è un programma televisivo che racconta la vita delle persone famose, sia italiane che straniere. Il programma va in onda dal 14 novembre 2016 su TV8. Nel 2018 è stato condotto da Alda D’Eusanio, mentre da settembre 2019 la conduzione è stata affidata ad Elenoire Casalegno e Giovanni Ciacci. La coppia è sembrata ben collaudata e l’affiatamento è stato confermato anche dallo stesso Ciacci in esclusiva ai microfoni di Sologossip: “Con Elenoire ci siamo presi per mano e abbiamo deciso di fare questo cammino insieme aiutandoci reciprocamente. Elenoire è più che un’amica, è una complice, è l’amica che non ho mai avuto”.

Vite da copertina, brutta notizia per Elenoire Casalegno e Giovanni Ciacci?

L’esperienza di Elenoire Casalegno e Giovanni Ciacci al timone del programma in onda su TV8 potrebbe essere già arrivata al capolinea. Nelle ultime ore, infatti, circola un’indiscrezione che è stata ripresa anche dal settimanale Vero. Si dice che gli ascolti del programma condotto da Ciacci e dalla Casalegno non abbiano soddisfatto le aspettative dei dirigenti di Tv8 e per questo motivo pare vada verso la cancellazione. Questa, però, al momento è solo un’indiscrezione e come tale deve essere presa con le pinze. I diretti interessati non si sono ancora espressi sui propri account social. Nei prossimi giorni potrebbero essere stilati i palinsesti estivi e autunnali, i quali potrebbero subire un forte ridimensionamento a causa dell’emergenza Coronavirus. Solo dopo l’ufficializzazione dei nuovi palinsesti televisivi sapremo se il programma con protagonisti Elenoire Casalegno e Giovanni Ciacci sarà confermato o meno.

Ricordiamo che per la Casalegno si trattava di un ritorno alla conduzione dopo le esperienze con Il pranzo della domenica e il Festival di Castrocaro. Ciacci, invece, aveva detto addio a Detto Fatto prima di trasferirsi nel programma di TV8.