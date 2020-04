Chi è Silvia Marsò: la nuova attrice protagonista de ‘Il Segreto’ che interpreta la Marchesa Isabel, che pare aver preso il posto di Francisca Montenegro

Come probabilmente già saprete dal 14 di aprile andranno in onda le nuovissime puntate della nuova soap de ‘Il Segreto‘, puntate che però sanciranno la fine della telenovelas. La serie tv amatissima dagli Italiani è infatti giunta alla sua ultimissima stagione, che si presagisce essere ricca di colpi di scena, coma d’altronde tutte le stagioni precedenti. Purtroppo in questa ultima stagione, molti saranno i volti storici del telefilm che non vedremo più, tra tutti, quello di Francisca Montenegro, che per anni, sin dalle prima battute ha mosso i fili di tutte le vicende del paese. Tre saranno le famiglie che prenderanno il posto dei vecchi personaggi della serie, e che animeranno le vicende del paese di Pente Viejo: Don Ignacio Solozabal, che si è stabilito nella vecchia villa della Montenegro dove abita con le tre figlie: Carolina, Rosa e Marta e il figlioccio Pablo Centeno, la famiglia Urrutia e poi c’è la Marchesa Isabel De Los Visos, interpretata dalla bellissima Silvia Marsò, che adesso abita nella villa di Fernando Mesia. Ma andiamo a scoprire qualcosa in più su questa bella marchesa…

Chi è Silvia Marsò: la nuova attrice protagonista de ‘Il Segreto’

Silvia Marso è nata a Barcellona sotto il segno dei pesci, l’8 marzo del 1963. La donna si sin da ragazza appassionata al cinema e al teatro. La sua carriera inizia da giovanissima, quando appena diciottenne nel 1981 recita nel film ‘Gent d, qui’. La carriera della Marsò è decisamente lunga e costellata di film, non solo per il piccolo schermo, ma anche per la televisione. Importanti sono anche le sue trasposizioni a teatro, in cui è impegnatissima sin dalla giovanissima età. Insomma, una donna dalle mille risorse e che certamente ha fatto della sua passione una ragione di vita. Tra i fil che la Marsò ha girato ci sono: ‘The Dead Mother’ di Juanma Bajo Ulloa; ‘Amor, curiosidad, prozak y dudas’ di Miguel Santesmases; ‘Nosotras’ di Judith Colell; ‘Cuadrilátero’ di José Carlos Ruíz; ‘Ángeles S.A.’ di Eduard Bosch; ‘Freedomless’, di Xoel Pamos; ‘Myway’ di Toni Salgot; ‘Pájaros muertos’, di Guillermo and Jorge Sempere.

Per quanto riguarda la vita privata di Silvia non si conosce molto, ma è una donna attiva sui social, infatti potete seguirla QUI sul suo account Instagram, dove spesso pubblica anche delle piccole anticipazioni su ‘Il Segreto’.