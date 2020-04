Chi è Teresa Saponangelo: scopriamo insieme l’età, la carriera teatrale e cinematografica e la vita privata dell’attrice di ‘Vivi e lascia Vivere’

Teresa Saponangelo è un’attrice di cinema e di teatro, nata a Napoli e divenuta famosa soprattutto per la trasposizione teatrale de ‘Lu cunto de li cunti’. Tanti sono stati i ruoli che l’hanno fatta conoscere in Italia e all’estero, facendola diventare uno dei volti più apprezzati del nostro panorama cinematografico. La Saponangelo ha infatti ricevuto anche numerosi riconoscimenti, proprio a riprova della sua incredibile bravura, non solo a teatro, ma anche sul grande schermo. Teresa Saponangelo, ha avuto l’opportunità di lavorare anche in alcune serie tv di successo, e tra poco la rivedremo sul piccolo schermo al fianco di Elena Sofia Ricci, in ‘Vivi e Lascia Vivere’. Ma adesso andiamo a scoprire insieme qualcosa in più sulla sua infanzia, la carriera e la vita privata.

Chi è Teresa Saponangelo: età, carriera e vita privata dell’attrice

Teresa Saponangelo è nata sotto il segno dei pesci, l’8 marzo del 1973 a Taranto, da padre tarantino e madre napoletana. Proprio grazie alle origini della madre, Teresa trascorre i suoi primi venti anni di vita a Napoli. La passione per la recitazione la accompagna da sempre, tanto da decidere di frequentare il corso di Discipline delle Arti della Musica e dello Spettacolo, dove si laureerà più tardi all’Università Roma tre. A soli 15 anni partecipa al corso di formazione teatrale di Amato, eseguendo lo stage con: Michele Monetta, Giorgio Albertazzi, Peppe Sollazzo, Hal Yamanouchi, Francis Pardheian, Jean Paul Denizon e Philippe Gaulier. L’anno successivo a 16 anni, avviene il suo debutto sul un palcoscenico tetrle con l’opera ‘Dentro la Cronaca, Dentro la storia’, diretta proprio da Amato. Il successo però avverrà a 17 anni, quando prenderà parte ad una delle più famose opere di Giambattista Basile, ‘Lu cunto de li cunti’. Nel 1994 dopo aver concluso il primo anno di arte drammatica debutta al cinema con ‘Il Verificatore’, di Stefano Incerti. In quel periodo è impegnata anche in radio, con alcuni programmi. Quattro anni dopo è sul piccolo schermo, con un ruolo minore nella serie tv di successo ‘Un medico in famiglia’. Per quanto riguarda il cinema la vera svolta avviene qualche anno dopo con: ‘In principio erano le mutande’ e ‘Te lo leggo negli occhi’, e per entrambi riceve la candidatura al Nastro D’Argento come miglio attrice protagonista.

La Saponangelo lavorerà anche in tre stagioni del telefilm ‘La squadra’, che ottiene un discreto successo e qualche anno dopo è in ‘La nuova squadra’, dove interpreta il sovraintendente di polizia Alessia Marciano. Nel 2006 lavora al fianco di Raoul Bova nella serie tv ‘Attacco allo Stato’. Tra un po’ la rivedremo sul piccolo schermo al fianco di Elena Sofia Ricci in ‘Vivi e Lascia Vivere‘. L’attrice non è molto social, ma potete comunque seguirla QUI sul suo profilo Instagram. Per quanto riguarda la sua vita privata non si conosce quasi nulla, visto che è una donna molto riservata.

Premi: