Emma Marrone, rinviato concerto all’Arena di Verona: “Era inevitabile”, l’annuncio della cantante sui social.

L’emergenza Coronavirus ha letteralmente sconvolto ogni ambito del nostro Paese e, inevitabilmente, ha colpito anche il mondo della musica. A causa del perdurare dell’emergenza sanitaria, infatti, sarà impossibile la realizzazione di tantissimi eventi musicali e concerti, previsti per i prossimi mesi. Per il momento, Friends and partners in accordo con l’Arena di Verona comunica che sono stati rinviati tutti gli eventi previsti per il mese di maggio. Gli show sono stati quindi rinviati, non annullati, e i biglietti saranno validi per le nuove date, che saranno programmate ed annunciate non oltre il 31 Luglio 2020. Tra i concerti di Maggio all’Arena rinviati c’è anche quello di Emma Marrone. Con un post su Instagram, la cantante ha comunicato la notizia ai fan.

Emma Marrone, rinviato concerto all’Arena di Verona: “Ci rifaremo appena sarà possibile”

“Era inevitabile. Ma è giusto così perché ho a cuore la mia salute e la salute di tutti”. Inizia così il post pubblicato poco fa da Emma Marrone sul suo profilo social. L’ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi esprime il suo dispiacere per il rinvio del suo concerto all’Arena di Verona, previsto per il 25 maggio 2020. Una data speciale, per Emma. Che con questo concerto avrebbe voluto festeggiare i dieci anni di carriera: “Una festa di compleanno indimenticabile”,aveva scritto su Instagram qualche mese fa. Una festa che, inevitabilmente, sarà rinviata. La Marrone non nasconde il dispiacere per quanti abbiano lavorato a questo progetto e quanti non possono continuare a farlo. E non dimentica i suoi fan e i sacrifici fatti per acquistare i biglietti. Ecco il post apparso su Instagram:

Una comunicazione inevitabile, quella di Emma, ma senza dubbio triste. La cantante però lancia un meraviglioso messaggio di speranza, alla fine del suo post: “Ci rifaremo appena sarà possibile. E sarà ancora più bello”.