Federico Fashion Style, cambio look per il parrucchiere dei vip: “Cosa ne pensate?”; le immagini mostrate sui social.

Si chiama Federico Lauri, ma per tutti è Federico Fashion Style, uno dei parrucchieri più famosi del momento. Si, perché lui è l‘hair stylist preferito dalle star. Sono tantissimi, infatti, i volti noti che si rivolgono a lui per la cura dei propri capelli. Una passione, quella di Federico, nata sin da bambino. Un sogno che è diventato realtà: oggi il parrucchiere ha tanti saloni sparsi per l’Italia, da Milano a Napoli, da Roma alla Sardegna. Una serie di successi enormi per il parrucchiere, protagonista di un programma tutto suo su Real Time, Il salone delle meraviglie. Ma Federico è seguitissimo anche sui social, in particolare su Instagram, dove il suo profilo ha ben 908 mila followers. È proprio lì che il parrucchiere ha mostrato ai fan il suo cambio look. Si, per dare un po’ di luce al suo viso, Federico ha deciso di fare qualcosa ai suoi capelli. Curiosi di sapere di cosa si tratta? Ve lo mostriamo subito.

Federico Fashion Style, cambio look per il parrucchiere dei vip: “In questo periodo un po’ di luce sul viso ci sta!”

Lui è il parrucchiere delle Vip. Da Valeria Marini a Tina Cipollari, da Giulia De Lellis a Cecilia Capriotti: sono tantissimi i personaggi noti che si lasciano coccolare dalle mani di Federico Fashion Style. Ma, in questo periodo di quarantena, Federico ha deciso di dedicarsi ai suoi di capelli! Sul suo profilo ufficiale di Instagram, il parrucchiere ha mostrato il suo cambio look. Niente che abbia stravolto in modo drastico il suo aspetto, ma una schiaritura con piccoli toni di luce, per illuminare il viso. Il parrucchiere ha postato il suo nuovo look, chiedendo un parere ai followers: “Voi che ne pensate?”, ecco il post:

“Ho schiarito un po’ i capelli mantenendo sempre un effetto naturale”, scrive Federico, che spiega di aver lasciato la radice scura per non avere troppo distacco con il colore delle sopracciglia. Insomma, un cambiamento leggero, ma che dona un po’ di luce in un periodo decisamente scuro. Dopo il post, il parrucchiere mostra il risultato anche in alcune Instagram stories:

“Mi avete detto tutti che sto molto bene! Carino, divertente questo colore un po’ più naturale. È bello cambiare!”, commenta Federico nelle sue stories. E voi, cosa pensate del nuovo look del parrucchiere delle vip?