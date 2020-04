Adriana Volpe ha parlato della sua esperienza nel GF VIP in diretta con Chi: ecco le sue parole.

L’esperienza del Grande Fratello VIP ha lasciato il segno nella vita di Adriana Volpe. L’edizione del reality appena terminata è stata vinta da Paola Di Benedetto, la quale ha deciso di donare il montepremi finale in beneficenza nella lotta contro il Coronavirus. Adriana ha abbandonato la casa a reality in corso per via di un grave problema familiare: la conduttrice ha così deciso di mettere da parte il lavoro per correre dalla sua famiglia. Oggi 14 aprile ha fatto una diretta Instagram sul profilo di Chi ed ha parlato della sua avventura ed anche di suo marito. Ecco le sue parole.

GF VIP, Adriana Volpe: “Mio marito non si aspettava di vedermi così”, la confessione

In una diretta Instagram con il profilo del settimanale Chi, Adriana Volpe ha parlato della sua esperienza nella casa del Grande Fratello VIP. La conduttrice ha ammesso che si è divertita molto insieme ai suoi compagni d’avventura ed ha riscoperto nel gioco lati del suo carattere che aveva quasi dimenticato. Anche suo marito, Roberto Parli, ha visto nella casa di Cinecittà una Adriana inedita.

“Ero una babbiona, invece al Grande Fratello Vip mi sono scatenata” sono state le sue parole. Ha poi aggiunto su suo marito: “Mio marito non si aspettava di vedere questa Adriana. Mi ha detto: ‘Ho avuto una botta di gelosia terribile’. Nella vita, ho sempre protetto mia figlia e mio marito dal gossip. Roberto non ama apparire, è una persona riservata. Ho cercato di proteggerlo”.

La conduttrice durante la diretta ha inoltre svelato alcuni retroscena sulla rottura con Giancarlo Magalli. Le sue parole: “La prima volta che io e Giancarlo abbiamo lavorato insieme è stato a Mezzogiorno in famiglia, dopo che I fatti vostri erano stati chiusi. Quell’anno tutto è filato liscio. Quando hanno riaperto I fatti vostri e sono stata scelta come conduttrice della rete lui mi ha detto: “Qui non sarà come dall’altra parte. Io qui sono il padrone di casa, tu devi entrare in punta di piedi”. Adriana ha rivelato di non voler guardare più indietro, al passato, ed inoltre ha aggiunto che Magalli ha provato a fare pace solo pubblicamente. “A me non è arrivato mai alcun messaggio neppure uno di condoglianze” ha concluso.

Questo un post pubblicato dall’ex concorrente del GF VIP pochi giorni fa.