Il Volo, Gianluca Ginoble: avete mai visto il fratello Ernesto?

Avete mai visto il fratello di Gianluca Ginoble, Ernesto? Cosa sappiamo sul fratello più piccolo del bel tenore de Il Volo.

Gianluca Ginoble uno dei tre tenori de Il Volo è considerato il bello del gruppo. Affascinante, sguardo misterioso e anche una vita privata super riservata. Di lui infatti, come della sua fidanzata, sappiamo poco. Se la sua carriera è nota a tutti, ci sono alcuni lati della sua vita che ancora non sono stati svelati e quindi cercheremo di farvi conoscere tutto quello che possiamo su di lui. A cominciare dal fratello, Ernesto. Lo avete mai visto?

La vita privata di Gianluca Ginoble

Gianluca Ginoble, come abbiamo già detto e come tutti sapranno è uno dei tre tenori de Il Volo. Gruppo nato nel 2009 per opera del programma Ti Lascio Una Canzone di Antonella Clerici. Insieme a Ignazio Boschetto e Piero Barone i tre hanno dato vita a questo trio pazzesco che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo. Questa sera in tv li vediamo all’Arena di Verona, in una replica del loro live di successo. Ma cosa sappiamo della vita privata di Gianluca. Classe 1995 è nato a Roseto degli Abruzzi e vive qui con la mamma, il papà e suo fratello Ernesto. Gianluca ama cantare, ma ama anche lo sport e il calcio. È alto 1.70 e pesa circa 67 chili. Ha un look molto semplice ed elegante e pare che nel suo parterre di fidanzate ci siano molti flirt importanti.

Gianluca, Il Volo: è fidanzato oppure no?

A oggi non sappiamo se Gianluca sia fidanzato. Fino a qualche tempo fa aveva raccontato a Verissimo di essere legato a Francesca, una donna misteriosa che assomigliava proprio alla Toffanin. Di lei però né prima né oggi troviamo delle foto sui social e quindi non possiamo nemmeno sapere se siano ancora fidanzati oppure no.

Chi è Ernesto, il fratello di Gianluca Ginoble de Il Volo

Il fratello di Gianluca, Ernesto Ginoble, è più piccolo del tenore de Il Volo e su di lui non ci sono molte informazioni. Guardando il suo profilo Instagram però capiamo qualcosa. Ad esempio sappiamo che è molto legato al fratello e con lui si è scattato parecchie foto che vediamo proprio sui social. Probabilmente anche lui si diletta col canto, infatti in diverse foto lo vediamo in una sala di registrazione.

Ama viaggiare per il mondo e pare che abbia seguito anche il fratello in qualche sua data visto che ci sono delle foto in cui lo si vede proprio con Gianluca e con la didascalia “In giro per il mondo”.