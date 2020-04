Giulia e Gaia, la promessa speciale dopo Amici 19: la rivelazione social

Giulia Molino e Gaia Gozzi dopo la loro esperienza ad Amici si sono fatte una promessa davvero speciale: la rivelazione su Instagram della napoletana.

Sono state le due finaliste di Amici 19, Gaia Gozzi e Giulia Molino. Dopo un intenso e fatico percorso all’interno della scuola di Canale 5, la giovane campana ed emiliana sono riuscite a conquistare l’ultima puntata. Insieme a Nicolai e Javier, le due cantanti, infatti, si sono ‘scontrate’ fino a poco prima della proclamazione della vincitrice. Tra di loro, ammettiamolo, è nato uno splendido rapporto di amicizia all’interno della casetta. Perché, fino alle puntate speciale del sabato, tra le due giovani cantanti non correva affatto buon sangue. Anzi, per meglio dire, avevano due idee completamente diverse e contrastanti tra di loro e, per questo, non avevano particolarmente legato. Tuttavia, a distanza di una settimana dalla fine di tutto, siamo venuti a sapere di una promessa davvero speciale che le due ragazze si sono fatte. Scopriamo qualche cosa in più.

Gaia e Giulia, la promessa ‘speciale’ dopo Amici 19: di che cosa si tratta

In una recente intervista per il settimanale Chi tramite diretta social, Giulia Molino si è messa completamente a nudo. Non soltanto, infatti, ha parlato dei problemi di anoressia di cui, diverso tempo fa, ha sofferto, ma anche del suo nuovo album e della sua ‘particolare’ quarantena a Roma. Ma non solo. Com’è giusto che sia, la giovane napoletana ha anche parlato della sua recente esperienza televisiva. Giunta alla finale di Amici e classificatasi al terzo posto, la cantante ha ammesso di quanto la scuola di Maria De Filippi l’abbia profondamente cambiata e, soprattutto, fatta maturare dal punto di vista artistico ed umano. La domanda, quindi, adesso sorge spontanea: com’è il rapporto instaurato con Gaia? Come dicevamo precedentemente, per tutta la durata del daytime e dello speciale del sabato pomeriggio, le due non avevano affatto legato. Fino a quando, durante il periodo del serale, hanno convissuto insieme e, finalmente, hanno imparato a conoscersi. Tanto da far nascere uno splendido rapporto di amicizia. È proprio per questo motivo che, tramite diretta social, Giulia ha rivelato di una promessa speciale fatta con Gaia. Ecco di che cosa si tratta.

‘Ognuno per la propria strada. Non avevamo mai provato a dialogare’, inizia così Giulia a parlare di Gaia e, soprattutto, del loro rapporto iniziale. ‘Poi con il tempo ci siamo trovate, incontrate ed è stato bello’, continua a dire la napoletana fino a raccontare della promessa speciale che le due ragazze si sono fatte. ‘Ci siamo promesse di vederci a Napoli. Perché lei non è mai stata qui, una cosa assurda’, conclude la giovane Molino non nascondendo affatto la contentezza per questo ‘accordo’ tra amiche.