Harry e Meghan, brutto inconveniente: cos’è successo

Brutto inconveniente nelle ultime ore per il Principe Harry e Meghan Markle: ecco cos’è successo ai Duchi del Sussex e come hanno reagito

Il Principe Harry e la consorte Meghan Markle sono sicuramente una delle coppie più discusse dell’ultimo periodo. La decisione di ritirarsi dagli incarichi pubblici della famiglia reale e quindi di rinunciare al Sovereign Grant, una sorta di stipendio reale, e di voler diventare finanziariamente indipendenti ha fatto molto discutere. La coppia, inoltre, di recente ha anche chiuso il proprio account social, dichiarando: “Anche se potreste non vederci qui, il nostro lavoro continua”. I Duchi del Sussex hanno chiuso i social, ma stavano per aprire un sito. La coppia, però, è stata protagonista – loro malgrado – di un brutto inconveniente.

Harry e Meghan, brutto inconveniente per loro

I Duchi del Sussex, che dal primo aprile sono ufficialmente liberi dagli oneri reali, sono stati costretti nelle ultime ore a svelare il nome della loro nuova associazione, Archwell. Il nome, che è composto da Archè (che in greco significa inizio) e da well (che significa bene), è stato spifferato dal The Telegraph. Questo, però, non è stato l’unico inconveniente che ha colpito la coppia reale. Il nuovo sito dei Duchi del Sussex, infatti, è stato hackerato e nella homepage è stata pubblicata la canzone di Kanye West, “Gold Digger“. Il brano, il cui titolo significa “cercatore d’oro“, probabilmente è un riferimento allusivo alla Markle. La coppia adesso sarà costretta ad acquistare un nuovo dominio che sia almeno simile a quello precedente.

Il Principe Harry e la Markle adesso si trovano negli Stati Uniti ed hanno dovuto chiarire che non hanno intenzione di essere protetti dalla sicurezza americana a spese del paese. Il chiarimento si è reso necessario dopo il tweet del presidente Donald Trump, che li esortava a pagare per loro la protezione.