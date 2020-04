Il Paradiso delle Signore, anticipazioni sull’ultima puntata, in onda il 24 aprile su Rai Uno: trama e repliche dal 27 aprile

Il Paradiso delle Signore è tra le fiction più amate e seguite degli ultimi anni, in onda su Rai Uno dalle 15:40 tutti i giorni. La fiction tratta le vicende di un gruppo di signore impegnate nella gestione di una boutique di alta moda nella Milano bella. Attualmente sul piccolo schermo stanno andando in onda le puntate girate prima dell’arrivo del Covid 19 in Italia. Ovviamente il programma prosegue, ma le puntate girate e montate per la messa in onda, copriranno solamente altri pochi giorni. La fiction con Tersigni, Buscemi e Roberto Farnesi, sta tenendo ancora compagni gli Italiani, ma le puntate nuove termineranno il 24 di aprile, dal lunedì successivo andranno in onda tutte le repliche, per la gioia dei nostalgici e per chi magari non ha avuto la possibilità di seguire la fiction sin dalle prime battute. Ma adesso andiamo a scoprire insieme qualcosa in più sulle anticipazioni di questa settimana in vista delle repliche dal 27.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni ultima puntata: trama e repliche

Le incomprensioni tra Vittorio e Marta porteranno la donna a decidere di trasferirsi a Villa Guarnieri. Riccardo nel frattempo cerca una soluzione per quanto accaduto con Ludovica Brancia. Quest’ultima infatti aspetta un figlio dall’uomo e la situazione con Ludovica si complica a dir poco. Umberto proverà in ogni modo di rimanere al fianco dei due figli, cercando di sostenerli e di dar loro dei consigli utili al fine di risolvere le loro problematiche di cuore. Salvatore dal canto suo sta attraversando un periodo molto cupo, a causa della separazione dalla moglie Gabriella, l’uomo tenterà di risollevarsi il morale con alcune Veneri del negozio… Umberto è molto pensieroso per il periodo difficile che i due figli stanno attraversando, così decide di incontrare Ludovica per tentare di fare da intermediario tra la donna e il figlio, ma qualcosa va storto. La ragazza è molto adirata con Riccardo, poiché il compagno le aveva proposto di riconoscere il figlio, senza però convolare a nozze e la soluzione proposta non è nelle sue intenzioni.

Riccardo purtroppo sarà costretto ad accettare il no di Ludovica, che lo porterà a fare i conti non solo con la propria coscienza, ma anche le possibili malelingue in città. L’uomo alla fine promette alla compagna di sposarla nel giro di un mese, in modo che la sua gravidanza non dia nell’occhio e non crei scandalo. Nel frattempo Federico ritorna a Milano dopo il delicatissimo intervento che gli ha permesso di poter ritornare a camminare autonomamente. Nel frattempo Marcello troverà il coraggio di confessare a Roberta di provare dei sentimenti molto forti e che il bacio che si sono scambiati per lui ha avuto un valore molto più profondo.

Vi ricordiamo che da lunedì 27 aprile, sempre dalle 15:40 su Rai Uno, andranno in onda le repliche della fiction.