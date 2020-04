Il Segreto, inizia l’ultima stagione prima della chiusura definitiva: tutto ciò che c’è da sapere sul nuovo cast della soap opera spagnola

Il Segreto è certamente una delle produzioni spagnole più amate nel mondo, e soprattutto qui in Italia. Sono ormai molti anni che le vicende degli abitanti di Puente Viejo tengono banco nelle case degli Italiani, che seguono le storie dei personaggi con passione e attenzione. Sin dal subito hanno fatto innamorare le storie d’amore impossibili, come quella di Tristan e Pepa, che per anni ha emozionato il pubblico vedendoli coronare il loro sogno d’amore e poi separati brutalmente. Tante sono state le storie d’amore che hanno appassionato i telespettatori, quindi non ci stupiamo se l’annuncio della cancellazione della serie, ha gettato nello sconforto i fan più accaniti. Avete capito bene, la nuova stagione della soap iniziata oggi, sarà l’ultima che vedremo. Sin dai primi minuti di questa nuova stagione abbiamo potuto vedere come tutti i personaggi cardine della telenovelas fino ad ora non sono più presenti sul set, primo tra tutti Donna Francisca Montenegro. Andiamo quindi a vedere quasi saranno i nuovi intrecci della Soap Opera e chi sono i nuovi protagonisti della serie.

La scorsa stagione si è chiusa con l’uccisione di Fernando Mesia per mano di Maria e Pente Viejo che sta bruciando. La nuova stagione si riapre con un salto in avanti di ben 4 anni, in cui moltissimi personaggi hanno perso la vita o sono andati via dal piccolo paesino spagnolo. Ci troviamo nel 1930 e Puente Viejo è stato ricostruito dopo l’incendio provocato da Fernando per vendetta. Mauricio adesso ricopre il ruolo di Sindaco del paese, l’uomo infatti non è più il fido braccio destro di Donna Francisca Montenegro. La donna si è trasferita a Madrid con Raimundo per iniziare una nuova vita. Hipolito ha subito la perdita della moglie Gracia e quindi decide di buttarsi anima e corpo nel lavoro, diventando il vice di Mauricio al Comune. Matias si trova in carcere, accusato di ammutinamento durante una rivolta e nel frattempo Marcela continua ad occuparsi della locanda e a crescere Camelia da sola. Le vicende di questa ultima serie gireranno intorno alle tre nuove famiglie stabilitesi a Puente Viejo, stiamo parlando di quella di Don Ignacio Solozabal, che si è stabilito nella vecchia villa della Montenegro e qui ci abita insieme alle tre figlie: Carolina, Rosa e Marta e il figlioccio Pablo Centeno. L’altra famiglia è quella di Urrutia, sposato con Encarnation, i due hanno una figlia, Alicia, una vera rivoluzionaria per l’epoca. Nella villa di Fernando Mesia si è invece stabilita la Marchesa Isabel De Los Visos, anch’essa personaggio abbastanza machiavellico come il suo predecessore. La donna ama l’arte e la letteratura, ma si dimostrerà spesso cinica e crudele. Con lei vedremo i due figli, Thomas e Adolfo, in continuo conflitto tra di loro. La nuova serie si aprirà proprio col rapimento di Adolfo e due delle figlie di Don Ignacio.

Nuovo Cast: