Il Volo in concerto su Rai Uno, martedì 14 aprile: canzoni, scaletta e ospiti della serata.

L’emergenza Coronavirus ha sconvolto ogni ambito del nostro Paese e, inevitabilmente, anche le programmazioni dei nostri canali tv. Le reti principali, quindi, si affidano alle repliche, per tenere compagnia ai telespettatori in questo periodo così difficile. La Rai, in particolare, trasmetterà le repliche di alcune tra le fiction più amate degli ultimi anni. Ma, anche questa sera, su Rai Uno, ci aspetta una serata spettacolare. Martedì 14 aprile, infatti, torna in prima serata la grande musica. Quella de Il volo, con il concerto evento dell’Arena di Verona, tenutosi nel 2015. Una serata ricca di emozioni, in cui il trio italiano che ha conquistato tutto il mondo si esibirà in tantissimi brani, tra le loro canzoni e meravigliose cover. Scopriamo di più sulla serata.

Il Volo in concerto su Rai Uno, la scaletta e gli ospiti della serata

“Il Volo – Un’avventura straordinaria” andrà in onda questa sera, su Rai Uno. Lo show è prodotto da Friends&Partners, con la direzione Artistica di Michele Torpedine. Protagonisti assoluti della serata Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto, che insieme formano il trio canoro più amato del momento. Una serata di grande musica, condotta da Carlo Conti. Il Volo si esibirà in tantissimi brani. Curiosi di conoscere la scaletta del concerto? Ve la sveliamo subito:

Intro Giancarlo Giannini

Nel blu dipinto di blu

l mondo

Io che non vivo senza te

L’amore si muove

L’immensità (con Francesco Renga)

Piove

E lucevan le stelle

Granada

Can’t help falling in love

Quando l’amore diventa poesia

Canzone per te

Napul’è

Quando

Quanno chiove

Tornerà l’amore

Ancora

Sempre e per sempre (con Francesco De Gregori)

Delilah

Beautiful that way

Per te ci sarò

La vita

Best day of my life (con Lorenzo Fragola)

Surrender

Torna a Surriento

‘O sole mio

Grande Amore

Eh si, come potrete leggere, interverranno anche degli ospiti. Da Giancarlo Giannini, che aprirà lo show, a Francesco Renga, Francesco De Gregori e Lorenzo Fragola, che canteranno con Il Volo. Insomma, ci aspetta una serata ricca di emozioni. Appuntamento a questa sera in prima serata su Rai Uno.