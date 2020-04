Il Volo da piccoli: come sono cambiati i tenori dal loro esordio nel 2009

Come erano i tre tenori de Il Volo da piccoli? Vi ricordate Ignazio, Piero e Gianluca al loro esordio?

Il Volo è un trio di tenori che, dal 2009 a oggi, hanno letteralmente conquistato il mondo. Con un genere musicale che va dal lirico al pop, i tre ragazzi, Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble sono riusciti ad entrare nel cuore degli italiani. Ma se oggi li vediamo come uomini fatti e finiti, le cose non sono sempre state così, ovviamente. Hanno iniziato a fare musica da piccoli, dieci anni fa, e ovviamente Il Volo da piccoli erano nettamente diversi.

Il Volo, gli esordi del trio Ignazio, Piero e Gianluca

Tutti di un’età compresa tra i 24 e i 26 anni, i ragazzi de Il Volo hanno fatto il loro esordio in tv da piccoli. Sono approdati nello show canoro Ti Lascio Una Canzone nel 2009 sotto l’ala protettrice di Antonella Clerici. I tre si sono presentati come solisti e proprio nel programma si sono conosciuti. A decide di farli unire in un trio è stato il regista, Roberto Cenci. Vedendo le potenzialità dei tre, per altro di età molto simili, probabilmente il regista ha pensato che fosse una buona idea e, vedendo i risultati, come dargli torto? Vennero chiamati i Tenorini, per prendere le orme in modo simpatico de I Tre Tenori, Pavarotti, Carreras e Domingo. Insieme hanno cantato diverse canzoni come Torna a Surriento, O Sole Mio, ‘O surdato ‘nnamurato, Mamma… e il pubblico casa è letteralmente impazzito per loro.

Il successo subito dopo Ti Lascio Una Canzone

Chiusa così la parentesi del programma televisivo il trio non si è sciolto è ha continuato a fare musica attirando l’attenzione di diversi produttori e discografici come Tony Renis che ha fatto pubblicare il loro album sul mercato internazionale. Prima si chiamavano The Tyro e ora Il Volo. Hanno partecipato a We Are the World 25 for Haiti e dopo poco sono tornati sotto l’ala di Antonella Clerici come ospiti al 60° Festival di Sanremo. Il nome vero e proprio però arriva dopo la pubblicazione del primo album che si chiamava proprio Il Volo prodotto da Tony Renis, Humberto Gatica e Diane Warren. Un nome che richiama sia il tentativo di spiccare il volo dei piccoli uccellini nati dal guscio, sia per omaggiare la canzone Nel Blu Dipinto di Blu. L’album ottiene subito un successo pazzesco e nel 2011 viene pubblicato in tutta Europa e negli USA.

Il Volo da piccoli: ve li ricordate?

Da piccoli i tre tenori erano molto diversi da oggi. Avevano chiaramente ancora le fattezze da bambini e quindi erano più pasciutelli e morbidi.

Ma negli occhi la stessa voglia di cantare e di far sentire a tutti la potenza delle loro voci. Oggi i ragazzi sono ovviamente adulti. Vivono da soli in belle abitazioni nelle loro regioni di origine e pare anche che abbiano al loro fianco delle bellissime fidanzate.